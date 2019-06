Boris Johnson avoue avoir besoin de l'UE

Boris Johnson, favori pour succéder à la première ministre britannique Theresa May, a reconnu lundi soir avoir besoin de «la coopération» de l'Union européenne pour amortir les chocs en cas de sortie sans accord. Il est pourtant un fervent défenseur d'un Brexit dur.

Dans une interview à la BBC, Boris Johnson a notamment assuré que s'il devenait premier ministre d'ici à la fin juillet, son gouvernement n'imposerait en aucun cas «de contrôles ni de frontières dures en Irlande du Nord». Le risque du retour d'une frontière entre cette province britannique et la République d'Irlande, membre de l'UE, est l'un des dossiers épineux du Brexit.

"It's not just up to us" - Boris Johnson admits if made PM he will need EU co-operation to avoid a hard Irish border or crippling trade tariffs in the event of a no-deal #Brexit



