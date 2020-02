La police britannique a annoncé jeudi avoir trouvé une bombe fixée à un camion en Irlande du Nord après avoir été alertée sur la présence d'un véhicule piégé dans un ferry la nuit du Brexit. Elle a accusé des «républicains dissidents».

Dans un communiqué, la police d'Irlande du Nord a expliqué avoir reçu le 31 janvier des informations, selon lesquelles un engin explosif avait été placé dans un camion devant voyager en ferry le soir même entre la province britannique et l'Ecosse.

Police in Northern Ireland are investigating a suspected dissident Republican plan to blow up a lorry which was due to cross the Irish Sea by ferry on 31st January (Brexit day) https://t.co/RTMeFWNN3a