Bolivie: deux morts dans des affrontements

Deux personnes sont mortes à Santa Cruz, dans l'est de la Bolivie, lors d'affrontements entre partisans et opposants du président Evo Morales, qui revendique la victoire à l'élection du 20 octobre, a-t-on indiqué mercredi de source officielle.

«La vérité est que des vies humaines ont été perdues et que c'est irréparable», a déclaré le ministre de la Défense, Javier Zabaleta, à la chaîne PAT, répondant à une question lui demandant de confirmer ces deux décès. Selon le journal local «El Debe de Santa Cruz», les victimes sont deux hommes de 48 et 60 ans tués par balles.

#LoUltimo#SantaCruz

El Ministerio de Gobierno confirma la muerte de dos personas en medio de enfrentamientos en #Montero. Informa que ya se tiene elementos para identificar a los autores intelectuales y materiales. pic.twitter.com/hSD3WcFSvC — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) October 31, 2019

Des observateurs internationaux de l'Organisation des Etats Américains (OEA) vont entamer le 31 octobre une enquête sur le décompte des résultats à l'élection présidentielle bolivienne, après la réélection dès le premier tour du président Evo Morales, au pouvoir depuis 2006.

Soupçons de fraude

Lors de la campagne présidentielle, deux candidats s'étaient détachés: le président sortant socialiste Evo Morales, premier chef de l'Etat indigène et de gauche du pays, qui briguait un quatrième mandat, pourtant rejeté par référendum en février 2016, et le libéral centriste Carlos Mesa, qui a gouverné entre 2003 et 2005.

Après de premiers chiffres partiels le soir du vote, qui laissaient entrevoir un second tour inédit, de nouveaux résultats, diffusés plus de 20 heures après, avaient pratiquement donné la victoire à Evo Morales, suscitant de la part de l'opposition et des observateurs internationaux des soupçons de fraude.

Cinq jours plus tard, le Tribunal suprême électoral annonçait la victoire d'Evo Morales, avec un écart de plus de dix points, lui permettant de s'imposer au premier tour. Depuis le lendemain du scrutin, de violents incidents ont éclaté dans le pays, avec une grève générale qui dure depuis une semaine, des blocages dans plusieurs villes et des affrontements entre civils qui ont fait des dizaines de blessés. (afp/nxp)