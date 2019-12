Boeing a envoyé «Rosie» dans l'espace

Une fusée Atlas V a décollé tôt vendredi de Cap Canaveral en Floride pour tenter de placer en orbite la nouvelle capsule spatiale de Boeing, Starliner, un test grandeur nature avant qu'elle ne transporte des astronautes de la Nasa vers la Station spatiale internationale en 2020.

Seuls un mannequin baptisé Rosie et une peluche Snoopy se trouvent à bord pour cette mission de huit jours.

Is your alarm set? ?????@BoeingSpace is targeting the launch of the first #Starliner at 6:36 a.m. ET on Dec. 20. The spacecraft will ride aboard an @ulalaunch Atlas V rocket on its way to @Space_Station: https://t.co/A9sbAYbCl3 pic.twitter.com/kpWfGUjgqA