Bloomberg contre Trump: vers un duel de milliardaires?

Michael Bloomberg, la neuvième fortune mondiale selon le magazine «Forbes», a annoncé ce dimanche sa candidature à l’élection présidentielle du 3novembre 2020. À 77ans, l’ancien maire de New York ajoute ainsi son nom à la longue liste des 17démocrates qui ferraillent déjà pour décrocher l’investiture de leur parti et, ainsi, affronter Donald Trump l’an prochain.

Débarquant très tardivement dans la course démocrate, il démarre en fanfare par une campagne de publicités télévisées sans précédent, puisqu’il a dépensé un montant record de 31millions de dollars. Et cela de sa propre poche. Dans la vidéo de présentation qui tourne déjà sur les réseaux sociaux, ce natif du Massachusetts, qui a fait son chemin jusqu’à Wall Street avant de construire un empire, déclare son ambition de «reconstruire l’Amérique» mise à mal par la présidence Trump. Il veut notamment combattre la violence des armes aux États-Unis, fermer les centrales au charbon, assurer une couverture médicale à toute la population… et «taxer davantage les plus fortunés comme moi».

«Little Michael»

Son «expérience unique en matière de business, de gouvernement et de philanthropie», dit-il, le place en très bonne posture pour défier l’actuel président. Mais le principal atout de Michael Bloomberg semble être sa fortune. Il a annoncé vouloir investir 100millions de dollars dans une campagne visant à décrédibiliser Donald Trump dans plusieurs États clés. Il entend aussi débourser 15 autres millions pour encourager les électeurs à s’enregistrer. Bref, l’ancien maire de New York a déjà dépensé deux fois plus que les sommes recueillies par Bernie Sanders, le chéri des donateurs!

Assistera-t-on, l’an prochain, à un duel entre multimilliardaires? Sanders se dit «dégoûté» par ce Bloomberg qui veut «acheter» l’élection. Trump, lui, a déjà affublé son rival potentiel d’un surnom condescendant: «Little Michael».