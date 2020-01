Le bilan de l'éruption monte à 21 morts

Une personne qui avait été blessée lors de l'éruption en décembre du volcan néo-zélandais de White Island est décédée, a annoncé mercredi la police néo-zélandaise, ce qui porte à 21 morts le bilan de cette catastrophe naturelle.

John Tims, haut responsable de la police néo-zélandaise, a indiqué que ce patient était décédé dans un hôpital d'Auckland, sans donner de précision. Quarante-sept personnes, principalement des touristes australiens, avaient été surprises le 9 décembre par cette éruption intervenue alors qu'elles visitaient cette île volcanique située dans le nord de la Nouvelle-Zélande.

Dix-neuf personnes sont mortes en Nouvelle-Zélande, et deux en Australie. Ce bilan inclut deux personnes dont les corps n'ont pas été retrouvés.

Last 2 missing from New Zealand #volcano eruption declared dead#WhiteIsland #NewZealandhttps://t.co/aSTFj69KDt