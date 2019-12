Biden s'emporte: «Tu es un satané menteur, mec»

L'ancien vice-président démocrate et candidat à la Maison Blanche Joe Biden s'est vivement emporté jeudi contre un électeur qui l'interrogeait sur son fils lors d'une réunion de campagne.

Cet électeur a interpellé Joe Biden, 77 ans, l'accusant d'avoir «envoyé» son fils en Ukraine afin de faciliter un «accès» au président. Il avait auparavant reproché au candidat à la primaire démocrate d'être «trop vieux». «Tu es un satané menteur, mec, ce n'est pas vrai», a rétorqué Joe Biden. Son fils Hunter a siégé de 2014 à 2019 au conseil d'administration d'une compagnie gazière ukrainienne, Burisma, pour un salaire mensuel de 50'000 dollars selon des médias américains.

Lors de cet échange houleux, durant une réunion publique dans l'Etat de l'Iowa, Joe Biden s'est défendu d'être trop âgé face à son interlocuteur qui s'était lui présenté comme un agriculteur de 83 ans. «Si tu veux vérifier mon niveau de forme, on n'a qu'à faire des pompes ensemble, mec», a suggéré le septuagénaire, visiblement irrité. «Allons courir. Faisons ce que tu veux. Allons passer un test de Q.I.», a-t-il ajouté.

(Source: YouTube)

«Joe l'endormi»

Cet accès de colère de Joe Biden tranche avec la certaine bonhomie qu'il affiche volontiers et qui lui vaut d'être surnommé par Donald Trump «Joe l'endormi». Ce coup de sang risque en même temps d'être exploité par ceux qui mettent en doute sa capacité à tenir la course présidentielle jusqu'à novembre 2020, après une série de gaffes et d'approximations qui ont émaillé ses interventions publiques.

A son interlocuteur qui lui disait qu'il ne voterait pas pour lui, Joe Biden a enfin répondu: «Je savais que tu ne voterais pas pour moi, mec, tu es trop vieux». S'il était élu, Joe Biden arracherait à Donald Trump le titre de président le plus vieux de l'histoire américaine. (afp/nxp)