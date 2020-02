Les bancomats sont de plus en plus ciblés

Le nombre d'attaques de bancomats a bondi l'an dernier, rapporte «Le Matin Dimanche». Selon les chiffres de l'Office fédéral de la police (FedPol), 22 distributeurs de billets ont été pris pour cible en 2019 contre 4 en 2018 et 2 en 2017. Le phénomène vient des pays voisins.

Les délits sont généralement «commis par des petits groupes de trois ou quatre personnes, liées à des bandes organisées principalement issues des pays de l'Est», précise FedPol. Les attaques ont plus souvent lieu dans les régions proches des frontières et des grands axes, selon un porte-parole de Raiffeisen.

A l'explosif

Huit attaques dont six à l'explosif ont ainsi été recensées dans le canton de Genève, indique le journal. La Suisse est attractive car elle a encore beaucoup de bancomats qui contiennent beaucoup d'argent, explique Jean-Christophe Sauterel, responsable de la communication de la police vaudoise.

Les banques sont conscientes qu'elles doivent agir et prennent des mesures. Raiffeisen entend ainsi tenter de dissuader les voleurs en rendant l'arrache de bancomats plus difficile, en les remplissant moins d'argent et en renforçant la vidéosurveillance, selon son porte-parole.