BalanceTonPorc, le hashtag devenu planétaire

Comme une traînée de poudre. Quand Sandra Muller a expédié ces quinze caractères dans la twittosphère, elle n’a certainement pas imaginé que son hashtag #BalanceTonPorc allait devenir un phénomène planétaire permettant la libération de la parole de milliers de femmes.

Tout a commencé le vendredi 13 octobre 2017. Une semaine plus tôt, un article du «New York Times» dans lequel les actrices Ashley Judd et Rose McGowan confiaient avoir été victimes d’agressions et de harcèlement sexuel de la part du producteur américain Harvey Weinstein faisait l’effet d’une bombe à Hollywood. L’homme a bien tenté de s’excuser. Trop tard. Outre-Atlantique, les langues se sont déliées à la vitesse de l’éclair. En quelques jours, des dizaines d’actrices de premier plan ont révélé au monde entier le comportement inadmissible de celui que l’on surnommait le «Nabab» de Hollywood. L’affaire a alors pris une envergure internationale.

Installée à New York, la journaliste française Sandra Muller est impressionnée par ces victimes qui témoignent à visage découvert. Elle décide de prendre le relais. «Alors que j’en parlais avec une amie, que je lui racontais ma propre expérience avec un ancien dirigeant de France 2 et ancien président de la chaîne Équidia qui m’avait dit un jour de festival de la télé à Cannes «Tu as de gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit», nous avons réalisé qu’il nous fallait aussi dénoncer les harceleurs», expliquait-elle au «Parisien» en octobre 2017. Elle apprend alors par la presse que Weinstein est appelé «le porc» à Cannes, d’où l’idée de son hashtag. «Trois mots forts en termes d’images qui permettent de mettre de la distance par rapport au bourreau», précise-t-elle.

Ce vendredi 13, Sandra Muller lance son premier #BalanceTonPorc en encourageant les femmes à «donner les noms des prédateurs sexuels» à qui elles ont eu affaire sur leur lieu de travail. Quatre heures plus tard, elle donne l’exemple en «balançant» Eric Brion. «Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit» Eric Brion ex-patron de Équidia #BalanceTonPorc». Les réactions ne se font pas attendre. En trois jours, des dizaines de milliers de messages dénonçant des actes odieux déferlent sur Tweeter. Des femmes issues du monde des médias, du cinéma, de l’édition ou de la politique «balancent leur porc». Le hashtag #MeToo (#MoiAussi) fait son apparition au même moment. À une nuance près. À travers cette formule, les victimes sont simplement appelées à se manifester pour dire «moi aussi ça m’est arrivé», pas à donner le nom de leur agresseur.

En un an, près d’un million de tweets ont été postés avec le mot-dièse #BalanceTonPorc. De son côté #MeToo a explosé les compteurs. Selon les chiffres révélés en mars dernier par le Ministère de la justice français, le nombre d’enquêtes judiciaires pour des infractions sexuelles a bondi de près de 13% dans les douze mois qui ont suivi l’éclosion du mouvement #BalanceTonPorc en France et #MeToo dans le monde.

«La dénonciation n’est pas de la délation, les enjeux sont totalement différents. On est obligés de donner des noms si on veut se faire respecter, si on veut arrêter ça», expliquait-elle aux médias alors que son hashtag faisait le tour des pays francophones. La journaliste a aussi un autre objectif avec cette méthode: la dissuasion. «On peut espérer que les harceleurs cessent d’être des bourreaux, de peur de retrouver leurs victimes sur la Toile».

Fin 2017, Sandra Muller a été désignée «briseuse de silence» par le magazine «Time» qui avait consacré sa couverture «des personnalités de l’année» aux femmes à l’origine du mouvement «MeToo». Ce mercredi, elle sera jugée pour diffamation à Paris. Eric Brion réclame 50 000 euros de dommages et intérêts, 15 000 euros de frais de justice, la suppression du tweet divulguant son nom et des publications judiciaires. Paradoxalement, il n’y a pas eu de procès contre le harceleur qui a pourtant reconnu avoir eu «des propos déplacés», mais une procédure intentée contre sa victime pour «diffamation».

C’est hélas loin d’être une première. Plusieurs personnalités médiatiques mises en cause par des femmes ont intenté ce genre de procès. Accusé d’agression sexuelle et de harcèlement par plusieurs femmes, mais jamais poursuivi, car les faits étaient prescrits, l’ancien député écologiste français Denis Baupin entendait laver son «honneur» au tribunal. Mal lui en a pris. Toutes les personnes renvoyées devant le tribunal à la suite de sa plainte ont été relaxées en avril dernier. L’ex-responsable politique a non seulement perdu le premier grand procès post #MeToo en France, mais il a été condamné à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.

