Avec l'échange de prisonniers, Zelensky affirme son pouvoir

Les visages qui sont apparus un à un à la descente de l’avion officiel “Ukraine”, le 7 septembre à Kiev, ont suscité un vif émoi à travers le pays. Certains d’entre eux, dont le célèbre réalisateur Oleg Sentsov, étaient emprisonnés en Russie depuis 2014. Ils avaient été érigés en icônes nationales, et symboles de “l’agression russe”, telle qu’elle est dénoncée depuis l’annexion de la Crimée et le début de la guerre dans l’est. Les 35 prisonniers rendus à l’Ukraine, de même que les 35 délivrés à la Russie en échange, pourraient désormais assumer un nouveau rôle: devenir le visage d’une amorce de paix.

C’est en tout cas ce qu’espère Volodymyr Zelensky, présent sur le tarmac, ce 7 septembre. “Nous avons convenu avec Vladimir Poutine de débloquer nos relations et de mettre un terme à la guerre”. Le maître du Kremlin espère, lui, une “normalisation” des rapports avec Kiev. Le tout sous les encouragements des dirigeants occidentaux. Après la rencontre de Brégançon, Emmanuel Macron cherche visiblement à réintégrer la Russie dans le jeu international. Son ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian assure lors un déplacement à Moscou, le 09 septembre, qu’il est “temps d’apaiser les relations”.

Des déclarations permises par l’arrivée inattendue de Volodymyr Zelensky au pouvoir, et à la victoire sans conteste de son parti aux élections législatives de juillet. Après l’attitude stricte de son prédécesseur Petro Porochenko, lui avait fait de l’arrêt des combats, et du retour des prisonniers politiques et prisonniers de guerre, ses priorités. Ce 7 septembre, il a donc célébré l’une de ses premières victoires diplomatiques, comparable au coup d’éclat que Nicolas Sarkozy avait accompli au début de son mandat, en 2007, en obtenant la libération des “infirmières bulgares”.

“La Russie détient toujours 110 citoyens ukrainiens”, insiste la représentante du parlement ukrainien pour les droits de l’homme, Lioudmila Denisova, sans préciser combien de citoyens russes sont prisonniers en Ukraine. De quoi se figurer le chemin qu’il reste à parcourir. Pour Volodymyr Zelensky néanmoins, l’échange du 7 septembre s’inscrit en complément de son entreprise de démilitarisation d’une partie des 400 kilomètres de la ligne de front de l’est. Le seul conflit actif en Europe a déjà coûté la vie à plus de 13000 personnes, selon l’ONU. Des duels d’artillerie quotidiens continuent d’aggraver les pertes. A Stanytsia Louhanska, une trêve en vigueur depuis le 19 juin permet le retrait progressif des troupes de part et d’autre, et laisse espérer la reconstruction d’un pont vital pour l’économie régionale.

C’est donc une politique volontariste en faveur de la paix que mène Volodymyr Zelensky. “Il envoie des signaux très positifs pour une reprise du dialogue”, commente une source diplomatique à Kiev, sous couvert d’anonymat. “Mais Zelensky a une marge de manoeuvre limitée, car il est évident depuis 2014 que le calendrier est décidé à Moscou”. Les détracteurs du président s’interrogent ouvertement sur la capacité du jeune chef de l’Etat, un ancien comédien novice de la politique, à faire face aux demandes de Vladimir Poutine. “On voit qu’il s’est acculé maladroitement contre un mur en promettant cet échange de prisonniers à tout prix”, analyse Mykola Bielieskov de l’Institut de Politique Mondiale, à Kiev. “Pour ce faire, Il a du rendre à Moscou un témoin-clé dans l’enquête sur l’attaque du Boeing MH17. Poutine a ainsi obtenu ce qu’il voulait”.

Pour faire face au président russe dans les négociations à venir, le soutien des Occidentaux sera crucial. Or, celui-ci ne sera acquis à Volodymyr Zelensky que s’il rompt avec le double-language de Petro Porochenko sur la lutte contre la corruption. L’ancien président, pourtant récipiendaire d’une aide internationale inédite, s’était discrédité dans des affaires retentissantes de détournements de fonds. Elu sur une vague de dégagisme puissante, Volodymyr Zelensky a ordonné à ses députés de lever leur immunité parlementaire. Il coordonne aussi une refonte des organes judiciaires et garantit la pleine indépendance de la nouvelle haute cour anti-corruption.

Un ensemble de réformes structurelles destinés à moderniser l’économie, à digitaliser les services de l’Etat et à intensifier l’intégration européenne de l’Ukraine devraient initier un développement économique “d’au moins 40% du PIB” sur les prochaines années, selon le premier ministre Oleksiy Hontcharouk. Une ambition à la hauteur de l’activisme de Volodymyr Zelensky, qui devrait concrétiser ses efforts de paix en offrant des perspectives à sa population, aujourd’hui la plus pauvre d’Europe en termes de PIB par habitant.