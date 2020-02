Une avalanche s'abat sur les secouristes: 23 morts

Au moins 23 personnes ont été tuées mercredi lorsqu'une avalanche s'est abattue sur plusieurs dizaines de secouristes déployés après une première avalanche qui avait fait cinq morts la veille au même endroit dans l'est de la Turquie.

Cité par l'agence de presse étatique Anadolu, le gouverneur de la province de Van, où s'est produite la catastrophe, a indiqué que les corps de 14 secouristes et neuf civils avaient été retrouvés .Selon la même source, une trentaine de personnes ont par ailleurs été retrouvées en vie et hospitalisées.

Reports that 21 people have died after an avalanche hit Van in eastern Turkey earlier today. Dozens still trapped under the snow. 300 people were working to rescue people trapped under an earlier avalanche on Tues when the second snowslide occurred. https://t.co/8uHUo2mguT pic.twitter.com/IoWw6ZGv6Y — BBC Weather (@bbcweather) February 5, 2020

LIVE: At least 11 killed in eastern Turkey, with 20 others buried by snow after an avalanche in Van province.



Read more: https://t.co/z3D9YNKjtS https://t.co/qffKMaFYWf — Al Jazeera News (@AJENews) February 5, 2020

Le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca a prévenu que le bilan pourrait encore s'alourdir. Le nombre de personnes encore bloquées sous la neige n'était pas connu dans l'immédiat. Les victimes intervenaient pour retrouver des survivants après une avalanche qui s'était déroulée au même endroit la veille, ensevelissant un minibus. Cinq personnes avaient été tuées et huit blessées dans cette première avalanche.

Après cette première avalanche, plusieurs dizaines de gendarmes, de pompiers et de secouristes de l'agence gouvernementale des situations de catastrophe (AFAD), épaulés par des habitants des villages voisins, s'étaient rendus sur place pour retrouver des survivants. Les recherches avaient été interrompues dans la nuit par mesure de sécurité, avant de reprendre mercredi matin.

Les secouristes recherchaient deux personnes manquant à l'appel après l'avalanche de la veille, lorsqu'une nouvelle avalanche s'est produite vers midi.

Les deux avalanches se sont produites dans le district de Bahçesaray, une localité située aux confins orientaux de la Turquie, difficile d'accès et où les conditions climatiques sont rudes en hiver.

Turkey: Avalanche wipes out rescue team; several dead overall | Turkey News | Al Jazeera https://t.co/Ipdim1wUXT — Scott Adams (@Scottadams4321) February 5, 2020

(afp/nxp)