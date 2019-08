Au moins 80 blessés dans un attentat à Kaboul

Au moins 80 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une voiture piégée mercredi matin dans l'ouest de Kaboul, qui a fait apparaître un impressionnant champignon de fumée dans le ciel, a-t-on appris auprès de responsables et de témoins.

«J'ai entendu un gros boum et toutes les fenêtres de mon magasin ont volé en éclats», a déclaré à l'AFP le commerçant Ahmad Saleh. «Ma tête tourne et je ne sais encore pas ce qui s'est passé. Mais les vitrines d'une vingtaine de magasins, certains à un kilomètre du lieu de l'explosion, sont brisées», a-t-il ajouté.

Breaking: a huge explosion occurred in PD 6 #Kabul. pic.twitter.com/DGhpXxF1kz — Hayat Amanat (@hayatamanat) August 7, 2019

Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi, «un véhicule rempli d'explosifs a explosé à l'entrée du commissariat de police dans l'ouest de Kaboul à 09H00 (4H30 GMT)», sans plus de détails.

D'après une vidéo visible sur les réseaux sociaux et des témoins, des tirs d'armes de petits calibres pouvaient être entendus après la déflagration.

Des attentats interrompus

Au moins 34 personnes ont été transportées, blessées, dans les hôpitaux de la ville, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé Wahidullah Mayar. Les violences ont fortement augmenté en juillet, le mois le plus sanglant depuis mai 2017, avec plus de 1500 tués et blessés en Afghanistan, selon l'ONU.

Elles continuent malgré les pourparlers entre Etats-Unis et représentants talibans qui mènent actuellement un huitième round de négociations à Doha. Les deux parties se sont félicités des «excellents progrès» réalisés et espèrent signer un accord de paix bilatéral.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les forces spéciales afghanes ont pris d'assaut plusieurs repaires de membres de la branche afghane du groupe djihadiste, Etat islamique (EI). Les détails de cette opération n'ont pas été révélés.

Mardi en fin de journée dans la capitale, au moins cinq personnes ont été tuées et sept blessées dans un attentat visant un véhicule des services gouvernementaux de lutte contre les stupéfiants.

Interior ministry just confirmed a car bomb struck the entrance gate of a police station in west Kabul. Pic via social media. #Kabul pic.twitter.com/BBRTFLvQN3 — Ehsanullah Amiri (@euamiri) August 7, 2019

(ats/nxp)