Au moins 11 morts dans une fusillade en Virginie

Onze personnes ont été abattues vendredi par un tireur dans un bâtiment municipal de Virginia Beach, station balnéaire de la côte est américaine, a annoncé la police, précisant que le suspect était mort.

«Nous avons 11 victimes décédées sur les lieux, six victimes supplémentaires transportées vers les hôpitaux» de la région, a déclaré James Cervera, le chef de la police de Virginia Beach. Le tireur décédé était un employé municipal, a-t-il précisé.

HAPPENING NOW: Police are giving an update on the Virginia Beach shooting. At least 11 people are dead, the suspect is also deceased https://t.co/VWDsoXJcCX pic.twitter.com/mV79YejP9S