Au Cambodge, dans l'enfer des forçats des chantiers

Cambodge Le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Sihanoukville pourrait encore augmenter, des personnes restant ensevelies. Plus...

Cambodge Les autorités cambodgiennes craignent que des dizaines de personnes soient ensevelies sous les décombres à Sihanoukville. Plus...

Asie du Sud-Est Washington et Bruxelles ont durci le ton contre Phnom Penh et évoquent désormais des sanctions. L'ONU a dénoncé des «accusations vagues». Plus...