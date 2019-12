Fin octobre, après des heures de jeep sur une piste éprouvante, un groupe d’une quarantaine de Suisses débarquait dans le village népalais de Saipu, arrimé aux contreforts de l’Himalaya à mi-chemin entre Katmandou et la région de l’Everest. Les habitants les accueillaient pour y fêter ensemble la fin des travaux de reconstruction entrepris par l’ONG tessinoise Kam For Sud après le terrible tremblement de terre d’avril 2015. Dans le malheur qui a frappé le Népal ce printemps-là, Saipu a eu de la chance: le séisme a détruit et endommagé 85 % des maisons, mais n’a fait aucune victime. Et Saipu a eu une chance supplémentaire: le village est aujourd’hui reconstruit. Grâce à la générosité des donateurs suisses et à l’efficacité de l’ONG, près de 900 maisons ont été rebâties, ainsi que deux écoles et une nouvelle clinique médicale.

Comme toujours lors d’une manifestation officielle au Népal, la cérémonie a été égrenée de longs discours et d’abondantes offrandes de colliers de fleurs aux visiteurs helvétiques, tous amis de longue date de Kam For Sud. Mais la cérémonie revêtait une forte composante émotionnelle, autant pour les autorités locales que pour Silvia Lafranchi Pittet, fondatrice et coordinatrice des projets de l’association. Car l’ONG marquait ce jour-là la fin officielle d’une présence ininterrompue de 20 ans, initiée par la construction de la première école inaugurée en 2000. «Quand on soutient un village, il y a toujours de nouvelles nécessités, fait observer la Tessinoise. Et la tentation est forte de rester, car nous avons tissé des liens d’amitié très forts ici. On sent beaucoup d’affection et de reconnaissance. Mais on ne peut pas entretenir sans fin une relation de dépendance.» Comment réussir son départ quand on s’est investi si longtemps dans une communauté?

Priorité à l’éducation

Silvia Lafranchi Pittet semble avoir suivi à la lettre la devise de Saint-Exupéry, qui disait: «Voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche: il faut les créer, et les solutions les suivent.» Aucun obstacle ne paraît jamais infranchissable pour cette femme déterminée et souriante. Son énergie positive, sa confiance perpétuelle, sa patience aussi lui permettent de mettre en marche ces forces que l’on croyait absentes ou épuisées. Il y a 20 ans, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans le domaine la coopération au Népal, l’écologue tessinoise se lançait avec un groupe d’amis dans un projet purement bénévole et désintéressé: construire une école dans un village reculé, qui, à l’époque, n’était relié ni par la route ni par électricité.

L’une des 900 maisons reconstruites de façon antisismique.(I. CHENAL)

L’histoire de l’engagement de Kam For Sud à Saipu est aussi celle de son désengagement, comme le raconte Silvia Lafranchi Pittet: «À l’ouverture de l’école, nous avions mis à disposition les salaires de 80% des professeurs et on pensait diminuer progressivement notre engagement jusqu’à remettre intégralement la charge salariale à l’État. Ce processus a pris 20 ans, principalement à cause des bouleversements politiques dans le pays. Pendant la guerre civile, entre 2001 et 2008, le gouvernement avait d’autres priorités que l’éducation.» Ce qui n’a pas empêché les besoins d’augmenter, l’école de s’agrandir, et Kam For Sud de se professionnaliser: d’autres projets sont développés dans différentes régions du Népal et un magasin d’artisanat népalais ouvre à Locarno, dont les revenus permettent à l’association de se donner une structure professionnelle.

L’ONG s’était fixé 2020 pour quitter Saipu et se consacrer à ses autres projets en plein développement, dont une ferme-orphelinat près de Katmandou. Le tremblement de terre a changé les priorités, mais a fait l’effet d’une caisse de résonance pour la petite structure, qui a récolté un million de francs en très peu de temps. Kam For Sud a bien su gérer le passage de l’aide humanitaire d’urgence (10 tonnes de tentes, matelas et sacs de couchages acheminées en quelques semaines) à un programme de reconstruction. Le mari de Silvia, Daniel Pittet, ingénieur et expert en reconstruction postcatastrophe, a passé un an complet sur place pour mettre en place la formation d'une centaine de maçons et de charpentiers locaux, apporter des appuis techniques à la population et coordonner les aides financières pour assurer la reconstruction antisismique des maisons privées et des infrastructures publiques. «Malgré le tremblement de terre, nous partons dans les temps, avec la satisfaction d’avoir reconstruit le village, conclut Silvia. Et les artisans formés ont du travail encore pour longtemps.»

www.kamforsud.org