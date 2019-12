La naturalisation excluant les musulmans provoque une vague de colère en Inde

L’Inde a connu lundi une huitième journée de protestations contre la réforme de la citoyenneté. La mobilisation est partie la semaine dernière des régions de Tripura et de l’Assam, à la frontière du Bangladesh. Puis elle s’est étendue ce week-end au Bengale, et à Delhi, où la police a tiré à balles réelles. Lundi, la colère a fait tache d’huile après des violences, la veille au soir, à l’Université Jamia, dans la capitale. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers faisant irruption sur le campus et frappant des élèves à terre. Sous le choc, des partis d’opposition ainsi que des étudiants de Delhi, Bombay, Hyderabad, Chennai, Calcutta et Lucknow sont descendus dans les rues. Cinq manifestants sont morts en une semaine.

Tout a débuté le 11 décembre, quand le parlement a approuvé un amendement qui modifie les critères d’attribution de la citoyenneté. Les immigrés clandestins originaires d’Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh et arrivés en Inde avant 2015 peuvent être naturalisés. À une condition: ils ne doivent pas être musulmans.

Rupture historique

Jusqu’alors, l'Inde délivrait la citoyenneté selon le droit du sol et du sang. Une démarche héritée de l’indépendance en 1947: le pays venait de se débarrasser de la colonisation anglaise et se cherchait une identité nationale. Face à un caravansérail de langues, d’ethnies, de religions, les auteurs de la Constitution optèrent pour une citoyenneté au sens large. En fondant la nationalité sur la religion, la réforme du ministre de l’Intérieur, Amit Shah, marque une rupture historique.

Des députés, des intellectuels, des juristes et de simples citoyens dénoncent un amendement discriminatoire, contraire à la laïcité inscrite dans la Constitution et qui risque de diviser le pays sur des critères religieux. Un député a traité Amit Shah, auteur de la réforme, de «nazi» lors du débat parlementaire.

L’opposition est d’autant plus forte que le gouvernement fondamentaliste hindou promet un recensement national pour identifier et arrêter les immigrés clandestins. Cet exercice a déjà eu lieu en août dans l’Assam. Problème: 1,9million de personnes, dont des milliers d’hindous, n’ont pas réussi à prouver qu’elles étaient des Indiens. La nouvelle loi leur permet d’être naturalisées grâce à leur religion.

Ce scénario pourrait se répéter quand le recensement national commencera. Près de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Beaucoup n’ont ni passeport ni certificat de naissance pour prouver leur nationalité. Ceux de confession musulmane, qui ne satisferaient pas aux critères du recensement, risquent d’être considérés comme clandestins et emprisonnés.

Amit Shah défend une loi à visée humanitaire: «Le Pakistan, l’Afghanistan et le Bangladesh proclament [l’islam] comme religion d'État. Beaucoup de gens de confession hindoue, sikhe, bouddhiste, jaïniste, parsie et chrétienne ont été persécutés. […] Beaucoup ont fui en Inde et sont restés alors que leur visa a expiré...» détaillait le ministre dans son projet de loi. Il a ajouté devant le parlement que les musulmans n’étaient pas persécutés au Pakistan et au Bangladesh. Inutile donc de les protéger en les naturalisant.

La nouvelle législation répond à une angoisse de la mouvance fondamentaliste hindoue: les hindous seraient en voie de disparition à cause des musulmans. «En 1951, il y avait 84% d’hindous [en Inde]. Aujourd’hui, ils sont 79%. En 1951, les musulmans pesaient 9% de la population. Aujourd’hui, ils sont 14%», a lancé Amit Shah en défendant son texte à la Chambre basse. La revue «Organiser», gérée par le RSS, l’une des principales organisations fondamentalistes, titrait le 8 décembre: «La communauté hindoue a besoin d’un refuge!»

En Inde, si la part des hindous dans la population a reculé entre 1951 et 2011, ils sont 966 millions sur 1,2 milliard d'habitants, trois fois plus en soixante ans. Les musulmans indiens sont 172 millions.