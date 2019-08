Narendra Modi joue les aventuriers à la télévision

Le premier ministre indien a annoncé, le 29 juillet, sa participation à l’émission de survie «Man vs Wild» de Bear Grylls, un ancien militaire britannique devenu star de la télé réalité. Avec cette participation étonnante, Narendra Modi renforce son image d’homme fort auprès de la population tout en y apportant une dimension internationale. Cette annonce arrive peu après l’élection nationale, qui a consolidé la majorité absolue du Bharatiya Janata Party (BJP) du chef de l’État, et juste avant la révocation de l’autonomie constitutionnelle du Cachemire indien annoncée ce lundi.

Dans «Man vs Wild», Bear Grylls part plusieurs jours dans un milieu hostile et montre par la preuve comment survivre avec les moyens du bord. Cette émission est connue pour ses scènes choc où l’aventurier boit son urine pour éviter la déshydratation et mange des larves et autres insectes pour absorber quelques calories.

India- where you find lush green forests, diverse wildlife, beautiful mountains and mighty rivers.



Watching this programme will make you want to visit different parts of India and add to discourse of environmental conservation.



Thanks @BearGrylls for coming here! @DiscoveryIN https://t.co/AksPyHfo7X — Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2019

Plus qu’une vraie télé-réalité, Bear Grylls présente le programme comme un guide de survie et une façon de mettre en avant la conservation de la nature. Il a régulièrement fait des collaborations où il emmène des célébrités avec lui et les sort de leur zone de confort. Narendra Modi est le deuxième chef d’État en fonction qui se prête à l’exercice. Le premier, pas des moindre, était Barack Obama.

Difficile d’imaginer un chef d’État perdu dans la nature avec comme seul moyen de survie ce qu’il peut trouver sur son chemin. Et ce n’est effectivement pas ce qu’il s’est passé pour l’ancien président américain. Il a passé tout au plus quelques heures aux abords d’un glacier en Alaska. Le parcours était sécurisé et préalablement approuvé par les services de sécurité du président. Plus de 50 hommes, des snipers et un hélicoptère suivaient le duo à distance.

45 minutes de tournage

Narendra Modi n’a donc probablement pas non plus été mis à rude épreuve pour l’épisode qui sera diffusé le 12 août sur la chaîne Discovery. Le tournage n’a duré que 45 minutes. On est donc loin de la folle aventure et plus dans une opération de communication bien huilée.

Qu’est-ce qu’un président ou un premier ministre peut bien chercher en participant à une telle émission? Dans le cas du premier, la Maison-Blanche avait contacté Bear Grylls pour attirer l’attention du public sur l’effet du réchauffement climatique. Dans le second, Narendra Modi, selon ses dires, voulait montrer la beauté et l’importance de la nature indienne afin d'encourager les indiens à prendre soin de l'environnement.

Politique nationaliste

Cependant, cette communication le présentant comme un «homme cool», un aventurier proche de la nature, s’inscrit dans la droite ligne de sa politique nationaliste dure. «Il cherche à asseoir son image d’homme fort, de mâle alpha qui est le mieux à même de diriger l’Inde», affirme Nilanjan Mukhopadhyay, auteur d'une biographie du premier ministre, interrogé par le journal «The Guardian».

Le premier ministre indien travaille beaucoup son image, apparaissant en permanence dans les médias sociaux et télévisés. Avec cette émission de survie, diffusée dans plus de 180 pays et très suivie sur internet par les jeunes du monde entier, il vise la diaspora indienne. « Il veut également s’imposer mondialement comme le dirigeant indien le plus grand et le plus populaire», ajoute Nilanjan Mukhopadhyay.

Pour ajouter à la controverse, le tournage de l’émission a eu lieu le 14 février 2019, le jour où une attaque à la bombe a tué 40 paramilitaires indiens au Cachemire. C’était l’attaque la plus meurtrière depuis vingt ans. La réponse tardive du premier ministre, due, selon ses détracteurs, au tournage de «Man vs Wild», a été critiquée dans les médias indiens.

Ce qui aurait pu apparaître comme une simple anecdote prend une saveur particulière ce lundi suite à la déclaration de New Delhi abolissant le statut spécial de l’État du Jammu-et-Cachemire. Cette décision du gouvernement créé une situation explosive dans cette région disputée entre l'Inde et le Pakistan.