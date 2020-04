«Ne laissons pas s’enclencher la crise alimentaire mondiale!»

L’alerte est lancée. Conséquence tragique de la lutte contre le Covid-19, une crise alimentaire mondiale se profile. Le Conseil de sécurité de l’ONU l’a entendu mardi de la bouche de David Beasley, le patron du World Food Programme (PAM). Les experts s’attendent à voir doubler le nombre de personnes souffrant de la faim, dépassant les 250 millions. Si elles ne peuvent plus acheter de nourriture, des dizaines de millions de personnes pourraient mourir en quelques mois.

Déjà, des émeutes éclatent ici et là, lorsque des rations sont distribuées. Ailleurs, ce sont des scènes de pillage. Si les pays en développement ont le plus à craindre, l’Europe et les États-Unis voient également leurs banques alimentaires prises d’assaut…

Paradoxe: les réserves mondiales de céréales sont conséquentes et les récoltes prometteuses. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Et comment éviter le pire? Point par point, deux experts livrent leur analyse: Maximo Torero, chef économiste et assistant directeur général de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et Sophia Murphy de l’Institut international pour le développement durable (IISD), ONG canadienne dont le secteur Agriculture, Commerce et Investissement est basé à Genève.

Lever les entraves à la production

«Vu les réserves de céréales (blé, maïs, riz, orge, sucre) et les prévisions pour les récoltes, il n’y a aucune raison de paniquer», martèle Maximo Torero. «Il est vrai que la production de fruits et légumes, très peu mécanisée, est davantage affectée par les mesures de confinement. Sans travailleurs, sans migrants saisonniers, pas de récolte. Tous les aliments périssables sont également impactés par les questions logistiques, comme le transport. En Inde, aux États-Unis, on a vu des fermiers jeter leur lait! Mais la plupart des pays sont en train de chercher des solutions.» Il ne faut pas sacrifier les récoltes du printemps.

Sophia Murphy note que les mesures de confinement prises en urgence n’ont pas toujours été bien réfléchies. «Au Malawi, un juge de la Haute Cour les a suspendues, estimant qu’elles mettaient en péril l’approvisionnement. Ailleurs, des marchés sont rouverts en espaçant les stands. Il faut trouver des solutions pour assurer l’alimentation.» Dans la Corne de l’Afrique, on a vu les restrictions de mouvement compliquer la distribution de pesticides contre les nuées de criquets pèlerins qui ravagent des cultures déjà malmenées par une année de sécheresses et d’inondations!

Relancer le transport maritime

«Quand on sait que 90% du commerce mondial se fait par voie maritime, la fermeture des frontières et donc des ports marchands est insensée!» assène Maximo Torero. «Pour les faire tourner, il n’y a pas besoin d’avoir beaucoup de personnel. Il faut absolument déclarer essentiels tous les travailleurs liés au transport maritime et leur fournir les tests et le matériel de protection nécessaires.»

Éviter la panique et la flambée des prix

«Le pire, c’est l’effet de panique», prévient Maximo Torero. «Le Vietnam, craignant une pénurie de riz, a suspendu les ventes à l’étranger. La Russie, premier exportateur de blé, a imposé des quotas. L’Égypte, premier importateur, en achète en masse et le stocke, mais n’exporte plus de légumes. Si d’autres suivent ce mouvement, on risque le même chaos qu’en 2008, avec une flambée des prix déstabilisant les marchés planétaires et débouchant sur des pénuries qui ont aggravé la malnutrition.» Déjà, le cours du blé a augmenté de 8% et le riz de 25%. «Pour beaucoup, cela signifie qu’il y a moins à manger sur la table familiale.»

Investir contre la récession

«Avec le confinement, beaucoup ont perdu leur travail, note Maximo Torero. En Europe et aux États-Unis, la plupart reçoivent des indemnités de chômage. Mais pas tous! Dans l’économie informelle, des gens se retrouvent sans revenu du jour au lendemain et ils ont souvent peu de réserves. Cette population-là est encore bien plus importante en Afrique, en Asie ou en Amérique latine!» Problème: «Sans revenu aujourd’hui, il n’y a pas de repas demain», explique Sophia Murphy. «Si les pays riches ont débloqué des sommes colossales pour faire face à la récession et assurer un revenu aux gens, les pays pauvres n’en ont plus les moyens. Les revenus pétroliers se sont effondrés, le tourisme s’est arrêté, les versements d’argent par les travailleurs partis à l’étranger se sont taris…» Bref, concluent les deux experts, il faut d’urgence un plan de relance mondial. Un paquet économique pour éviter à tout prix que des pays entiers ne sombrent rapidement dans le chaos.