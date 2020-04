L'inde tente de sortir du confinement pour éviter une pauvreté en masse

Le confinement ou la faim? Alors que l’Inde entame sa septième semaine d’épidémie et sa quatrième semaine d’enfermement, le casse-tête continue. Dans un discours à la nation mardi, le premier ministre, Narendra Modi, a proposé un bout de solution: «Le confinement va devoir être étendu jusqu’au 3 mai. […] Les zones qui ne seront pas des points chauds de l’épidémie, et qui auront moins de chances de le devenir, pourraient être autorisées à reprendre certaines activités à partir du 20 avril.»

Narendra Modi s’est donné jusqu’à mercredi pour détailler sa stratégie. Ce louvoiement révèle les hésitations d’un gouvernement qui tente de ménager deux impératifs: sanitaire et humanitaire.

L’Inde a vite réagi face à la pandémie. Le confinement national a été décrété le 24 mars, quand le pays comptait dix morts. Cette réactivité semble avoir porté ses fruits puisque la courbe officielle des décès a grimpé moins vite qu’ailleurs. L’Inde a atteint le seuil des 300 morts en quarante et un jours, contre deux à trois semaines environ en Italie et en Suisse. Avec 353 victimes mardi, le taux de mortalité du coronavirus est inférieur à un pour 1 million d’habitants, contre 134 pour 1 million en Suisse.

Chômage triplé

«Face à une maladie infectieuse, plus vous agissez tôt, plus vous avez de chances de la garder sous contrôle», observe Henk Bekedam, représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Delhi, qui appelle cependant à la prudence. «La population restera vulnérable tant que nous n’aurons ni vaccin ni traitement. Le pays dénombre plus de 700 districts et la situation est très disparate. Certains n’ont aucun cas de contamination. D’autres en déplorent plus d’une centaine.» Mardi, trois régions sur 32 concentraient 46% des 10815 cas: le Maharashtra, Delhi et le Tamil Nadu. La courbe poursuit son envolée, battant lundi le record du nombre de contaminations enregistrées en vingt-quatre heures avec 1011 nouveaux malades.

Dans ce contexte incertain, Narendra Modi a été martial face à ses concitoyens: «Chacun de vous fait son devoir comme un soldat au garde-à-vous. Maintenons cette rigueur pour la semaine à venir.»

Mais le tribut payé par les Indiens est humanitaire plus que sanitaire. Le chômage a triplé en mars pour frapper 23% de la population active, d’après le CMIE, un institut statistique de Bombay. Ici, il n’y a pas d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi ni de chômage partiel. L’Organisation internationale du travail a prévenu que 400 millions d’Indiens risquaient de sombrer dans la pauvreté.

Cartes de rationnement

La ministre des Finances a bien annoncé 21 milliards de francs d’aide le 26 mars, avec, entre autres, 5 kilos de riz et 1 kilo de légumes secs gratuits par mois pendant trois mois pour 800 millions de bouches. Cette nourriture devait être distribuée via les magasins de rationnement. Deux semaines plus tard, Gajal, un travailleur pauvre qui erre en quête de nourriture dans la ville de Gurgaon, près de Delhi, n’a rien reçu. «Je n’ai pas de carte de rationnement», se désole-t-il alors qu’une petite foule de travailleurs pauvres se presse autour de lui. Parmi eux, seuls trois ont ce sésame. Les chiffres officiels ne disent pas combien d’Indiens n’ont pas cette carte, mais ils seraient des millions. Rien que dans l’État du Jharkhand, l’un des plus pauvres du pays, 700'000 foyers attendent d’en avoir une.

Le gouvernement apparaît donc forcé de laisser l’économie repartir tout en contenant l’épidémie. «Si nous choisissons un déconfinement progressif, il faudra instaurer un système de surveillance pour détecter si et où l’épidémie repart. C’est capital pour la suite», conclut Henk Bekedam.