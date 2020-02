L’Inde est engluée dans la violence

Inquiète. Préoccupée. Jeudi, l’ONU, par la voix de sa haut-commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a enfin rompu le silence international sur les violences entre hindous et musulmans qui secouent New Delhi depuis dimanche, et qui ont déjà fait 33 morts et plus de 200 blessés.

Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois de pistolets sèment le chaos et la terreur dans des faubourgs populaires du nord-est de la capitale. Plusieurs mosquées ont été brûlées. Un drapeau hindou, représentant le dieu singe Hanuman, a été hissé sur le minaret d’une mosquée mise à sac.

Les autorités ont déployé en nombre des policiers et paramilitaires en lourdes tenues antiémeutes. Cette flambée de violences entre ces deux communautés est la pire à frapper la capitale depuis les massacres de sikhs en 1984 en représailles à l’assassinat d’Indira Gandhi.

Loi discriminatoire

Au centre des hostilités, une loi controversée sur la citoyenneté. Jugée discriminatoire pour les musulmans par ses détracteurs, elle est à l’origine d’un vaste mouvement de contestation qui secoue l’Inde depuis décembre. Elle a cristallisé les craintes de la minorité musulmane - 200 millions de fidèles sur 1,3 milliard d’Indiens - d’être reléguée au rang de citoyens de seconde classe, dans cette nation où les hindous représentent 80% des habitants et qui est sujette à une crispation politico-religieuse ces dernières années.

Mais c’est surtout l’attitude des forces de l’ordre qui fait polémique. L’opposition au gouvernement de Narendra Modi accuse les unités antiémeutes d’avoir laissé des zones sans défense. Dans le quartier d’Ashok Nagar, principalement composé d’hindous, les émeutiers ont incendié les maisons des familles musulmanes. «Personne (ndlr: des autorités) n’est venu nous aider. Ce sont nos voisins hindous qui nous ont aidés. Ils nous ont assistés pour arroser le feu. Ils ont apporté des seaux d’eau. Ils nous préparent du thé. Ils nous demandent sans cesse si nous avons besoin de quelque chose», a témoigné Bilkis, une mère de sept enfants dont le domicile a été en grande partie endommagé.

Les détracteurs de Modi l’accusent de vouloir transformer l’Inde laïque en un pays purement hindou. Le chef de gouvernement indien, au pouvoir depuis 2014 et largement réélu l’année dernière, a appelé ses concitoyens à «la paix et la fraternité», alors qu’un semblant d’accalmie semblait revenir.

Silence international

Ses adversaires politiques pointent toutefois du doigt les discours incendiaires tenus par des responsables de son parti, notamment lors de la campagne pour des élections locales à Delhi au début de l'année. Des représentants du Bharatiya Janata Party (BJP) avaient assimilé les manifestants contre la loi sur la citoyenneté à des «djihadistes», certains appelant même à les incarcérer ou à les abattre.

Les capitales mondiales sont restées globalement silencieuses sur ces violences, à l’exception d’Ankara. Se posant de longue date en défenseur des musulmans dans le monde, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé jeudi les «massacres» commis selon lui par les hindous contre les musulmans. En visite d’État en Inde au moment de l’embrasement, le président américain, Donald Trump, a esquivé en conférence de presse une question sur le sujet, disant ne pas avoir discuté de ces émeutes avec son homologue.