La contestation reprend à Hong Kong

«Défendons Hong Kong! Battons-nous pour la liberté!» Le cri, subitement, fait trembler les galeries de boutiques de luxe du centre commercial IFC, en plein cœur de la cité semi-autonome du sud de la Chine. D’où vient-il? Aucun rassemblement en vue, juste des badauds qui marchent d’un pas pressé en tous sens, les visages couverts de masques chirurgicaux. Parfois, l’un s’arrête et joue brièvement les chauffeurs de salle en relançant les slogans. Les allées et venues se font plus denses sous un atrium. Mais à peine un attroupement semble-t-il se former qu’il se disperse aussi vite. Car un bataillon de policiers antiémeute déboule immanquablement et tire un cordon de sécurité orange pour bloquer l’accès. Tandis que des officiers distribuent des tracts rappelant «l’interdiction des rassemblements», pour combattre l’épidémie, et des amendes de 10'000 dollars de Hong Kong (environ 1200 euros) à certains passants.

En janvier, l’épidémie était survenue alors que le mouvement hongkongais se poursuivait. «Nous avons interrompu les manifestations dès que le coronavirus est apparu», rappelle Cody, 20 ans, étudiant, qui vient d’entonner un slogan. Contrairement à certains pays occidentaux où la défiance envers les autorités a généré des résistances à la lutte contre l’épidémie, les Hongkongais n’ont pas vu les mesures sanitaires comme le faux nez de la répression politique.

Grâce à la mobilisation de sa population, au port du masque, au traçage méticuleux et à l’isolement des cas, l’ancienne colonie britannique a remporté la bataille contre le Covid-19: tout juste 1038 cas confirmés et 4 morts, dans une métropole ultradense à la porte de l’épicentre. Elle a évité le confinement, mais pas des règles de distanciation sociale strictes, la fermeture des bars et l’interdiction de tout regroupement de plus de quatre personnes. «Même si je suis en désaccord avec le gouvernement, je reconnais qu’ils ont fait un bon boulot avec le Covid-19», admet le jeune manifestant.

«Maintenant, c’est sous contrôle, ajoute-t-il. Il n’y a plus aucun cas confirmé depuis plusieurs jours. C’est le moment de reprendre, même avec la distanciation sociale.» D’autant que Pékin est reparti à l’offensive: le 18 avril, les principaux chefs de l’opposition démocratique ont tous été arrêtés, pour avoir mené les marches de l’année passée. Dont Martin Lee, 84 ans, surnommé le «père de la démocratie», la première garde à vue de sa vie! «Le gouvernement tente aussi de pousser l’article 23. Ça nous a fait comprendre qu’il fallait ressortir», conclut l’étudiant. Le Bureau de liaison de Pékin, antenne du gouvernement central dans la région, a en effet menacé de mettre en place un nouvel article de la loi fondamentale de Hong Kong qui limiterait la liberté d’expression au titre de la «sécurité nationale».

Pour se relancer, le camp prodémocratie tâtonne. Avec la distanciation sociale, impossible d’organiser des rassemblements statiques ni des marches où la foule s’entasse. Il s’essaie donc à un nouveau genre de happenings, totalement fluides, toujours selon le principe «sois comme l’eau» de Bruce Lee, l’un de leurs mantras. C’est aussi que, pour les démocrates, le temps presse, la politique doit reprendre ses droits au plus vite: les élections du Conseil législatif en septembre pourraient être l’occasion unique de faire basculer le gouvernement. «Il y a une toute petite chance de victoire, veut croire Cody. Avant, les districts étaient proestablishment. Grâce aux manifestations, les démocrates ont remporté les élections de novembre. La jeunesse peut faire tout basculer.»