La Chine redoute une nouvelle vague de cas

Confinement général, commerces fermés, accès aux résidences limités et rues désertes. La situation dans la province du Heilongjiang (nord-ouest) ressemble comme à s’y méprendre à celle du Hubei cet hiver. Alors que le foyer de l’épidémie est de nouveau ouvert au reste du pays, la province septentrionale du Heilongjiang est devenue la nouvelle préoccupation des autorités sanitaires avec l’arrivée massive de cas importés de Moscou. La Chine partage 4300 kilomètres de frontière commune avec son voisin russe, la cinquième la plus longue au monde. Depuis plusieurs semaines, la Russie est devenue le premier pays pourvoyeur de cas importés en Chine, détrônant le Royaume-Uni. Ces cas représentent 75% des infections sur le mois d’avril, d’après les autorités chinoises. Dans la ville de Suifenhe, à cheval sur la frontière sino-russe, 334 cas ont été recensés, forçant la ville à bâtir un hôpital de fortune en sept jours pouvant accueillir 600 lits, comme à Wuhan au plus fort de l’épidémie. La province du Hubei a, à son tour, acheminé aujourd’hui du matériel médical au Heilongjiang pour une valeur de 4 millions d’euros.

Cette nouvelle vague est principalement le fait de ressortissants chinois résidant en Russie qui tentent de trouver refuge alors que Moscou est confronté à une recrudescence d’infections. Le 7 avril, la municipalité de Suifenhe a décidé de la fermeture de son point de passage, mais plus de 2000 citoyens chinois ont pu rejoindre le pays avant sa mise en application. Et depuis, la frontière reste poreuse, poussant les autorités locales à recourir aux bonnes vieilles méthodes. Exit Big Brother et la surveillance technologique, les habitants sont encouragés à dénoncer toute personne arrivant illégalement dans le pays, moyennant une récompense juteuse d’environ 380 euros. L’ambassadeur chinois en Russie a qualifié d’«immorale» l’attitude de ses compatriotes cherchant à rejoindre la mère patrie, une manière pour Pékin de préserver l’allié russe alors qu’en temps normal le régime communiste est prompt à pointer du doigt les étrangers, accusés de participer à une deuxième vague d’infection.

Mais le nord-ouest de la Chine n’est pas la seule région menacée par de nouvelles infections. La province du Shanxi (nord-est) a fait état mardi de 28 nouveaux cas de contaminations après trois semaines sans nouvelle infection. Tous sont des ressortissants chinois passagers d’un vol en provenance de Moscou. La commission nationale de la santé a exhorté aujourd’hui les régions frontalières à se préparer à l’afflux de cas importés tout en déplorant une «capacité insuffisante des services médicaux» de ces zones à répondre à l’épidémie. 18 dirigeants de la ville de Harbin, préfecture du Heilongjiang, ont reçu un avertissement pour leur gestion de la crise sanitaire.

Signe que la «guerre contre le virus» lancée au début de l’épidémie par le président Xi Jinping n’est pas encore gagnée, les conditions de dépistages se renforcent. Dans la province du Guangxi (sud de la Chine), les nouveaux arrivants en provenance de l’étranger doivent désormais observer 14 jours de quarantaine en hôtel, plus 14 jours à domicile. Ils doivent aussi se soumettre à deux tests d’acide nucléique et un test d’anticorps.

A Pékin, c’est désormais sept jours d’auto-isolement à domicile qui s’ajoutent aux deux semaines en hôtel. Le district de Chaoyang, prisé des étrangers et siège des ambassades, a été classé à haut risque après qu’une Pékinoise de retour de quarantaine a infecté trois membres de sa famille. A sa sortie de 14 jours d’isolement dans un hôtel, son test s’était avéré négatif. Le district de Chaoyang est le seul des 3000 districts du pays à être classé à «haut risque», alors que la capitale politique et vitrine du Parti communiste chinois doit toujours accueillir la réunion du parlement, rendez-vous annuel le plus important, repoussé en mars dernier et pour laquelle aucune date n’a encore été fixée.