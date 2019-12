Carlos Ghosn s'est enfui au Liban

Coup de tonnerre dans l'affaire Carlos Ghosn: l'ex-PDG de Renault-Nissan, qui préparait son procès en liberté conditionnelle au Japon, est parti pour le Liban d'où il promet de parler librement à la presse. Il laisse son équipe de défense nippone abasourdie.

«Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité», a confirmé mardi Carlos Ghosn, détenteur des nationalités libanaise, française et brésilienne, dans un communiqué transmis par ses porte-parole.

«Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine», ajoute l'homme d'affaires qui possède notamment une maison à Beyrouth.

BREAKING: Former Nissan and Renault chief Carlos Ghosn confirms he has fled from house arrest in Japan and is now in Lebanon. https://t.co/4v7b5pQeSA pic.twitter.com/dGEdtCSveO