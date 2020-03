Les Afghans ne croient pas à l'accord de paix de Doha

«À 40 ans, je n’ai connu que la guerre… Et je n’ai aucun espoir de voir un jour la paix.» Au volant de son vieux taxi jaune qui semble, lui aussi, avoir traversé les guerres, Ahmad hausse les épaules, les yeux rivés sur le ballet chaotique de la circulation. Le chauffeur se souvient de l’invasion soviétique de 1979, de la guerre civile qui suivit, du régime tyrannique des talibans de 1996 à 2001 et, enfin, de l’intervention de la coalition internationale. Depuis, les Américains continuent de pilonner des positions talibanes et du groupe État islamique aux côtés des forces afghanes, et les groupes armés commettent des attentats meurtriers jusque dans la capitale.

Alors, cet accord signé le 29 février à Doha, beaucoup d’Afghans n’y prêtent qu’une attention distraite… «Il a été signé entre les Américains et les talibans», relève Nazir, restaurateur dans le centre-ville de Kaboul. «Mais pour nous, le peuple afghan, la situation ne changera pas vraiment… Si les Américains ne sont plus là pour la voir, cela ne veut pas dire que la guerre disparaîtra.» Le conflit, pour lui comme pour de nombreux habitants de la capitale, ne se mesure pas seulement par l’ampleur des opérations militaires en province… «L’économie est dans un état catastrophique, la corruption est endémique, les jeunes ne trouvent pas d’emploi… Et nous, les gérants de boutiques et de restaurants, nous prions chaque jour qu’un attentat ne détruise pas notre établissement.»

«Après tout, tant mieux pour eux!» sourit Hamed, agent de sécurité à l’Université américaine de Kaboul. «Ils ont des familles qui les attendent à la maison. Après presque dix-neuf ans, il est temps que les États-Unis terminent leur guerre», continue le trentenaire dans un anglais presque parfait, héritage des années passées avec les forces spéciales américaines.

Des millions sur les routes

Depuis l’intervention internationale qui mit fin au régime taliban en 2001, la guerre a fait au moins 160000 morts et forcé 2,5 millions de civils à fuir, coûte que coûte, dans les pays voisins ou vers l’Europe. Le président-candidat Donald Trump a par ailleurs fait du retrait des troupes américaines une promesse de campagne, alors que le conflit a coûté au moins 2000 milliards de dollars à ses contribuables.

Au niveau sécuritaire, le retrait américain effraie pourtant certains Afghans, y compris des responsables des forces de sécurité du pays. Quelques jours à peine après la signature de Doha, et au terme d’une trêve partielle de neuf jours, les talibans se remirent à attaquer les forces afghanes. En réponse, les États-Unis menèrent un raid aérien contre les «insurgés», soutenant qu’ils n’abandonneraient pas leurs «partenaires afghans»… Malgré les propos rassurants de l’Exécutif américain, de nombreux Afghans soupçonnent les talibans de vouloir profiter du départ des troupes internationales pour s’emparer du pouvoir et imposer à nouveau leur «Émirat islamique».

En outre, ce n’est pas seulement le retrait militaire américain qui inquiète les Afghans… Le 10 mars, une délégation talibane doit rencontrer des représentants de la société afghane afin d’entamer un dialogue… Objectif: évoquer d’éventuelles négociations formelles entre le groupe armé et le gouvernement afghan, une première alors que les talibans ne reconnaissent même pas sa légitimité. Selon toute vraisemblance, un accord de paix – bien qu’encore hypothétique – mènerait au retour au pouvoir, du moins partiel, des talibans.

Déjà, plusieurs anciens responsables gouvernementaux et autres cadres de la société civile avouent être chargés de former des «initiatives» et des «groupes de travail» afin de préparer le terrain politique en cas d’accord. L’un d’eux raconte ainsi réfléchir «avec des gens à Kaboul et Washington» au devenir de la Constitution afghane. «Il s’agit de définir quels sont les points sur lesquels nous ne transigerons pas, et quels sont ceux sur lesquels nous pourrions, éventuellement, faire quelques concessions», évoque-t-il, sous couvert d’anonymat, dans un bureau du centre-ville de Kaboul. Un nouveau bureau s’est créé au palais présidentiel, chargé d’encourager les investissements étrangers alors que l’aide internationale flétrit déjà… «Une fois les troupes étrangères parties, plus personnes ne s’intéressera à nous, anticipe un responsable. Alors, nous prenons les devants pour que notre économie ne s’écroule pas complètement.»

Les droits des femmes?

«Bravo Trump!» tweete Rada Akbar. La jeune styliste, très active dans la société civile kabouliote, considère que «le gouvernement américain a livré notre pays à un groupe […] qui ne croit qu’à la terreur». L’artiste, qui en cette journée internationale des droits des femmes a organisé une exposition intitulée «Superwomen», fait écho aux nombreuses organisations féministes qui craignent qu’un accord avec les talibans puisse compromettre les droits des femmes en échange de la paix.

«C’est le début de la fin», se lamente Marwa, 23 ans, venue acheter des pâtisseries dans un café branché. «Si les talibans reviennent, est-ce que je pourrai toujours sortir seule et espérer avoir un métier?» se demande cette étudiante au maquillage soigné.

L’accord entre les États-Unis et les talibans est, lui-même, extrêmement vague en ce qui concerne la protection des acquis de ces dix-huit dernières années. Les talibans ne s’engagent en rien à cet égard, et leurs dirigeants répètent, comme un leitmotiv, qu’ils respecteront les droits des femmes «selon les préceptes de l’islam»… Reste à savoir ce que veut ainsi dire le groupe extrémiste, qui souscrit à une interprétation particulièrement stricte du Coran.