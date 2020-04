Wuhan lève le confinement mais pas les restrictions

À quelques jours du déconfinement de Wuhan, les habitants de la ville berceau de l’épidémie ont du mal à croire que leur cauchemar est sur le point de prendre fin. À partir du 8 avril, les 11 millions d’habitants pourront de nouveau se déplacer librement dans le reste du pays et quitter une ville mise sous cloche depuis plus de deux mois.

Une partie de la population qui possède un code QR attestant de leur bonne santé est déjà autorisée à se déplacer au sein de la mégalopole depuis une semaine. Mais dans des rues encore paralysées par d’imposantes palissades jaunes de 1m80 de hauteur, érigées pour limiter le flux de riverains, chaque déplacement fait l’objet d’une réflexion bien mûrie. «Je ne suis sortie qu’une seule fois de mon lotissement. C’était pour toiletter mon chien, le pauvre n’a pas quitté notre cour depuis plus de soixante jours», témoigne Feng*, qui possède ce précieux sésame, essentiel pour aller faire ses courses dans un supermarché ou à la pharmacie, les seuls commerces toujours ouverts à Wuhan. Sans un code QR vert, impossible d’y pénétrer.

Mise à l’isolement

Mais la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. La couleur du code QR peut changer si l’utilisateur croise la route d’une personne suspectée d’être infectée, au risque de se voir mise à l’isolement dans un hôtel. Alors Feng limite encore drastiquement ses déplacements et n’est toujours pas allée visiter sa mère, hospitalisée durant l’épidémie mais testée négative. «Il me faut près de deux heures en transport en commun pour aller chez ma mère, et j’ai encore peur de prendre le bus ou le métro», confie la Wuhanaise.

D’autres attendent la fin de la quarantaine avec impatience, après deux mois d’isolement. «Il me tarde vraiment de respirer l’air frais. Je n’ai qu’une envie, regarder un film sur un vrai écran dans une salle de cinéma avec une tasse de thé au lait», lance avec excitation Qing*, étudiante confinée depuis fin janvier, qui ne possède pas de code QR vert. À l’annonce de la mise en quarantaine de Wuhan dans la nuit du 23 au 24 janvier, Qing avait été prise au piège. À son réveil, la ville était déjà sous cloche. Depuis, elle a pris sur elle, dans son petit appartement qui jouxte son campus. «Le confinement a été long et pénible, mais j’étais quand même assez occupée, nos professeurs ne nous ont pas épargnés, on a beaucoup de travail», poursuit l’étudiante en anglais.

Les restrictions risquent pourtant de se prolonger bien au-delà de la fin du confinement. Wang Zhonglin, le chef du Parti communiste chinois à Wuhan et le plus haut gradé de la Ville, a souligné vendredi que les risques d’un regain de l’épidémie restaient élevés et a demandé à la population de rester vigilante et de limiter les déplacements à l’extérieur. Dans la foulée, les mesures devraient même s’intensifier aux abords des résidences. «La prévention et le contrôle de l’épidémie à Wuhan sont toujours fondamentaux alors que le flux des cas importés augmente, et quelques habitants ont relâché leur garde contre l’épidémie», indique une notice de la Municipalité publiée la semaine dernière sur WeChat.

Tester les asymptomatiques

Alors que les chiffres de contaminations se stabilisent, l’idée de lever les restrictions à Wuhan inquiète les autorités. Preuve que le régime craint une nouvelle vague de l’épidémie, le pouvoir local réfléchit à un test massif des 11 millions d’habitants de la mégalopole pour recenser les cas asymptomatiques. Des cas asymptomatiques qui ont longtemps été oubliés du comptage officiel avant d’être réintégrés cette semaine. Ces personnes sans symptôme mais positives au Covid-19 et contagieuses sont la réelle inconnue qui pourrait participer à une nouvelle vague de l’épidémie.

Après deux mois de combat contre l’épidémie, l’heure est au deuil national. Samedi, pour la Fête des morts, les Chinois ont observé trois minutes de silence pour rendre hommage aux 3333 victimes chinoises de l’épidémie. Parmi elles, un nom restera dans la mémoire nationale, celui de Li Wenliang, le médecin qui avait été puni au début de la crise sanitaire pour avoir alerté sur un nouveau coronavirus, à une période où Pékin jouait encore l’opacité. Sa mort due au Covid-19 avait attisé un vent d’indignation inédit dans la Chine communiste.

La semaine dernière, le président Xi Jinping faisait une sortie publique dans la province du Zhejiang, région motrice de l’économie chinoise, signe de la priorité du moment des autorités chinoises. Pour la première fois, il ne portait pas de masque sur le visage. Partout dans le pays, les officiels du Parti communiste tentent de montrer l’exemple en reprenant une vie normale pour inciter la population à faire de même. Wuhan n’attend que ça.

*Tous les prénoms ont été modifiés