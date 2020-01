Une usine en flammes s'effondre sur des pompiers

Douze personnes, pour la plupart des pompiers, ont été blessées jeudi dans l'effondrement d'une usine en feu à New Delhi, troisième incendie majeur en moins d'un mois dans la capitale indienne, ont indiqué les autorités.

Une personne est en outre restée bloquée dans les décombres de l'usine de batteries sept heures après le lancement de l'alerte en début de matinée, selon un porte-parole des services d'urgence.

Plus de 150 pompiers ont été mobilisés sur l'incendie qui a provoqué des flammes de plus de 10 mètres de haut jeudi tôt dans la matinée dans une usine du district de Peeragarhi à Delhi. Une explosion à l'arrière du bâtiment a fait s'effondrer la structure, dégageant une fumée toxique.

#Delhi #Peeragarhi Several people including fire personnel trapped after a building collapsed during fire-fighting operations in Delhi's Peeragarhi. Rescue operations underway (Photos: ANI) pic.twitter.com/D6khUcjW15

EARLIER: Firefighters worked to put out a factory fire in New Delhi, India.



The building collapsed and several people are feared trapped inside. 3 people have so far been rescued pic.twitter.com/E5aLABcMYc