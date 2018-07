Une star du cricket pourrait gouverner le Pakistan

L’homme qui sera peut-être le prochain premier ministre n’arrivera pas avant plusieurs heures. Mais dans le quartier de Barakahu, à Islamabad, des centaines de personnes s’agglutinent déjà devant l’estrade. Une popularité qui illustre le ras-le-bol de certains électeurs. «La PML-N de Nawaz Sharif et le Parti du peuple pakistanais ont déjà été au pouvoir. Il est temps d’élire une nouvelle tête», estime Rehmat Gul, la soixantaine avancée. Cet argument résonne chez les jeunes, avides d’une classe politique honnête et plus soucieuse des services publics. «L’ancien premier ministre Nawaz Sharif a envoyé son épouse se faire soigner à Londres pour un cancer. Il est corrompu et égoïste. Nous n’avons pas besoin d’hôpitaux à l’étranger, mais ici au Pakistan. Il faut aussi plus d’écoles, plus d’universités», martèle Jahangir Ahmed, 18 ans. La carrière sportive d’Imran Khan, qui a remporté la Coupe du monde de cricket en 1992, et ses activités philanthropiques lui ont forgé une réputation d’homme intègre et patriote.

Ce statut de favori des législatives est la dernière pierre dans le parcours d’un homme qui, pendant quinze ans, s’est battu dans l’ombre des grandes formations politiques. Après la création de son mouvement, le Parti de la justice (PTI), en 1996, on le caricature en politicien amateur ou en sympathisant des talibans pakistanais. Il milite alors pour la fin des opérations militaires contre les insurgés et on le surnomme «Taliban Khan».

Aujourd’hui, les sondages lui prédisent 25 à 30% des voix lors des élections de mercredi, juste assez pour former une coalition parlementaire. Imran Khan promet d’éradiquer la corruption qui gangrène les entreprises publiques, de professionnaliser le système éducatif et la police et de lutter contre l’évasion fiscale.

Crédibilité en doute

Problème: le doute plane sur sa crédibilité. Des militants de la première heure ont quitté le navire, inquiets de voir le PTI investir des notables qui veulent s’emparer du pouvoir pour rafler des contrats publics, toucher des pots-de-vin et préserver leur fortune. Umar Soomro en a fait l’amère expérience. Après quelques années à tourner autour du PTI, ce jeune avocat prend sa carte en août 2017. Il est envoyé dans un district de la province du Sindh pour développer l’ancrage du parti. Finalement, on lui refuse l’investiture au profit de l’ancien président du Sénat, âgé de 67 ans. «En s’associant avec ces notables, Imran Khan construit son parti avec l’ancien monde», déplore le juriste.

Le candidat Khan ne cache pas non plus sa complicité avec les islamistes. Exemple: il est un farouche défenseur de la loi sur le blasphème, qui réprime toute insulte envers Mahomet. Dans les faits, cette législation est souvent détournée pour régler des comptes en lançant de fausses accusations. Et dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, où le PTI est au pouvoir, le gouvernement a accordé 4,5 millions de francs à une école coranique célèbre pour avoir formé plusieurs chefs talibans afghans. Un geste qui augure d’une relation houleuse avec Washington.

Ultranationaliste, le PTI veut établir une relation plus musclée avec les États-Unis. «L’Amérique et le Pakistan ont des intérêts divergents. On ne veut ni contenir l’influence chinoise ni isoler l’Iran, martèle Shireen Mazari, conseillère d’Imran Khan pour la politique étrangère. Washington poursuit la stratégie inverse et veut faire de l’Inde le gendarme de l’Asie du Sud, ce que nous n’accepterons jamais.» (TDG)