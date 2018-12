Un tsunami fait au moins 20 morts

Un tsunami a frappé samedi soir les côtes situées près du détroit de la Sonde, qui sépare les îles indonésiennes de Java et Sumatra. Vingt personnes ont perdu la vie, rapportent les autorités indonésiennes. Cent soixante-cinq autres ont été blessées.

BREAKING: Tsunami hits western Indonesia, killing at least 20 people https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/PnOsRwKW6C — BNO News (@BNONews) December 22, 2018

Selon l'agence nationale de lutte contre les catastrophes naturelles dans un communiqué, le tusnami pourrait avoir été causé par des glissements de terrain sous-marins après une éruption du volcan Krakatoa.

Le détroit de la Sonde entre les îles de Java et de Sumatra relie la mer de Java à l'océan Indien.

En septembre, la ville de Palu, située dans l'ouest des Célèbes, et ses environs ont été été dévastés par un tremblement de terre et le raz de marée qui avait suivi. Plus de 2000 personnes ont perdu la vie, des milliers d'autres ont été portées disparues.

L'Indonésie se trouve sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques, source d'une fréquente activité sismique et volcanique. (afp/nxp)