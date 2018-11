Un singe vole un bébé des bras de sa mère et le tue

C'est un drame peu ordinaire qui s'est déroulé lundi soir à Agra, en Inde. Un singe a arraché un bébé des bras de sa mère avant de s'enfuir avec sur les toits de la ville. Les voisins ont tenté de poursuivre l'animal. Mais ils n'ont pu l'attraper à temps et le nourrisson, âgé de 12 jours, a été rerouvé sans vie.

Les causes de sa mort ne sont pas claires. A-t-il été mordu par le singe ou est-il décédé en raison d'une chute? Selon la police, la famille a refusé d'autopsier le bébé pour déterminer les raisons de son décès.

Des singes de plus en plus agressifs

Ce n'est pas la première fois qu'un singe s'en prend à un humain à Agra, ville très touristique en raison de la présence du fameux temple du Taj Mahal. La semaine dernière, une jeune fille a déjà été grièvement blessée. En mai dernier, des touristes français avaient aussi été attaqués alors qu'ils prenaient un selfie du temple. Par ailleurs quelque 1900 personnes ont été mordues par des singes dans la seule ville de New Dehli en 2016.

En Inde, le singe est un animal considéré par beaucoup comme sacré. Plusieurs temples lui sont même consacrés. Mais ces animaux deviennent toujours plus un danger pour l'homme. En effet, quelque 50 millions de singes vivent dans le pays, et la perte de leur habitat naturel les pousse à s'établir dans les villes où leur comportement devient de plus en plus agressif.

(nxp)