Un chien sauve une famille de la catastrophe

Une famille a échappé de peu à la mort après que leur chien les a réveillés juste avant qu'un glissement de terrain détruise leur maison dans l'Etat indien de Karala (sud) frappé par les inondations, ont rapporté les médias locaux, lundi.

Mohanan P. et sa famille étaient en train de dormir dans leur maison située dans le quartier montagneux d'Idukki, lorsque leur chien a commencé à aboyer aux alentours de 3H00 du matin (21H30 GMT).

Today's happy story!???? "My family& I, were saved by our dog. First our dog started barking, then started making distressing howls around 3:00am on Thurs. That's when I came out to check. We all ran for our lives minutes after that", Mohanan, landslide survivor @ndtv #Kerala pic.twitter.com/NvI2z9x08z