Singapour change de doctrine et se confine à son tour

Jusque-là, Singapour était cité en exemple pour sa gestion de l’épidémie de Covid-19 avec très peu de personnes infectées. Le 10 mars dernier, lors d’une conférence, le directeur général de l’OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, louait la réactivité et l'efficacité des autorités après la découverte d’un premier cas le 23 janvier, allant jusqu’à applaudir aux vidéos pédagogiques du premier ministre, Lee Hsien Loong. Il faut dire qu’à l’époque le pays se classait parmi les meilleurs élèves avec 160 cas, dont 10 en soins intensifs et aucun décès. Un modèle d’anticipation qui aujourd’hui vole en éclats. Le dépistage systématique et les gestes barrières n’ont, finalement, pas empêché la propagation du virus.

Le nombre d'infections au Covid-19 menace désormais de devenir «incontrôlable», selon les autorités, qui ont changé leur fusil d’épaule en quelques jours. Même si les chiffres ne sont en rien comparables avec l’hécatombe que connaît l’Europe, l’accélération est bel et bien là. Le pays recensait ce mercredi 481 cas contre 100 cas seulement au début de mars et la liste des victimes s’allonge chaque jour un peu plus à un rythme qui progresse rapidement. La cité-Etat de 5,6 millions d’habitants a été obligée de revoir sa doctrine en imposant à son tour des mesures de confinement drastiques.

«Au vu de l’évolution en train de se dessiner, j’ai peur que, à moins de prendre de nouvelles mesures,que la situation ne se détériore graduellement et que de nouveaux foyers d’infection ne nous mettent au pied du mur», avait prévenu Lee Hsien Loong, en fin de semaine dernière. Jusqu’à ces derniers jours, les Singapouriens pouvaient continuer à vivre presque normalement. Les restaurants, les bars et même les cinémas étaient encore ouverts. Seules les personnes malades étaient obligées de porter un masque de protection sur le visage. Craignant de voir ses services médicaux débordés, le gouvernement s’est résigné à mettre le pays à l’arrêt. «Nous sommes encore en mesure de faire face à l’arrivée de nouveaux patients, mais nous ne voulons pas arriver à une situation qui verrait une hausse brutale des infections et où nous nous retrouverions débordés, a expliqué Lawrence Wong, ministre du Développement national. Mardi, le parlement a adopté une loi d’urgence dite «loi Covid-19» qui punit d’une amende pouvant aller jusqu'à 6800 francs suisses – et/ou jusqu'à six mois de prison –ceux qui ne se plieront pas aux nouvelles règles. Toutes les écoles et la plupart des entreprises ont été fermées jusqu’au 4 mai. Pas question, en revanche, de fermer le port de Singapour dont les activités demeurent vitales pour l’économie du pays et le commerce international.

Désormais les habitants sont invités à porter un masque lorsqu’ils doivent sortir pour faire des courses. Le gouvernement a annoncé qu’il allait en équiper chaque foyer. À l’identique de ce qui se pratique ailleurs, seuls les fournisseurs de services essentiels, tels que les épiceries et les supermarchés, pourront poursuivre leur activité. Singapour, qui se targuait d’avoir tiré les leçons de l'épidémie de sras de 2003 en mettant notamment en place un dispositif de diagnostic précoce et de traçage, affirme redouter une «deuxième vague» de contamination. Un retour du virus imputé aux migrants. Parmi les lieux où l’épidémie semble progresser très rapidement figurent les dortoirs de travailleurs étrangers venus du Bangladesh: 20 000 d’entre eux viennent d’être placés en quarantaine.