Séisme de magnitude 6,4 à Sumatra

Un fort séisme de magnitude 6,4 a touché dimanche l'île indonésienne de Sumatra, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS), mais le risque de tsunami est écarté par l'agence indonésienne de géophysique.

Le tremblement de terre est survenu à 10h08 (03h08 GMT), à 73 km à l'ouest de Bengkulu, ville située sur la côte sud-ouest de l'île, selon l'USGS.

«Le séisme était assez important et peu profond. Il a été ressenti jusqu'à Padang, dans l'ouest de Sumatra. Mais il n'y a pas de risque de tsunami», a assuré à l'AFP Mochammad Riyadi, de l'agence indonésienne de géophysique.

Pour l'heure, aucune information sur d'éventuelles victimes ou destructions n'a été remontée.

Neng Hasnah, habitant de Bengkulu, témoigne d'un séisme intense de plusieurs secondes, qui l'a fait se précipiter hors de sa maison, comme de nombreux habitants. «Je portais ma petite-fille de sept mois et j'ai dû courir. Tous les voisins sortaient eux aussi en courant hors de leurs maisons», dit-elle, interrogée par l'AFP.

L'Indonésie est située sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une importante activité volcanique. Un séisme dans la province indonésienne d'Aceh en décembre 2016 avait fait plus de cent morts. (afp/nxp)