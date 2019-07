Saisie de 125 kg de corne de rhinocéros au Vietnam

Un total de 55 morceaux de corne de rhinocéros ont été saisis dans l'aéroport de Hanoï, ont rapporté les autorités dimanche, alors que le pays tente d'enrayer le trafic d'animaux sauvages. Le Vietnam est un haut lieu de consommation et une plaque tournante de cette contrebande de faune sauvage qui s'élève à des milliards de dollars.

Une cargaison soigneusement dissimulée dans des moules en plâtre a éveillé les soupçons de la police et conduit jeudi à la découverte de 125 kilos de corne de rhinocéros à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Des images de la saisie montrent des morceaux de corne de rhinocéros sur une table et des policiers brisant les moulages. «Il a fallu une demi-journée pour les casser», a déclaré un agent. Le pays d'où provient la cargaison n'est pas connu.

