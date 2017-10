Pluie de cendres après une éruption volcanique

Des habitants du sud-est de l'archipel des Salomon, dans le Pacifique, ont reçu pour consigne de rester chez eux en raison d'une pluie de cendres due à l'éruption du volcan de l'île de Tinakula. Un manque d'équipements compliquait l'évaluation de la situation.

Les autorités des Salomon ont indiqué lundi n'avoir aucune idée de la durée de l'éruption du volcan de Tinakula. Ce dernier se trouve à quelques centaines de kilomètres au nord de l'archipel du Vanuatu, où 11'000 personnes ont été évacuées le mois dernier en raison déjà d'une éruption volcanique.

Two eruptions (at 19:20 & 23:50 UTC 20 Oct) from #Tinakula captured beautifully by #Himawari8 @simoncarn Full res: https://t.co/92K9Znqnyx pic.twitter.com/uC7hkU3VDK