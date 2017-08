Péninsule coréenne: le Japon hausse le ton

Il réagissait aux menaces du régime de Pyongyang de tirer des missiles vers l'île américaine de Guam, dans le Pacifique.

Allié des Etats-Unis

«Nous appelons fermement la Corée du Nord à prendre au sérieux les avertissements répétés de la communauté internationale, à se plier aux résolutions de l'ONU et à s'abstenir d'autres provocations», a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga.

Le Japon, très proche allié des Etats-Unis, a par ailleurs soutenu le ton belliqueux adopté ces derniers jours par le président américain Donald Trump, qui a promis le «feu et la colère» à la Corée du Nord, alors que plusieurs pays ont exprimé leurs inquiétudes.

«Il est très important de maintenir le pouvoir de dissuasion nucléaire des Etats-Unis face à une situation sécuritaire très préoccupante dans la région», a estimé M. Suga. «Le président Trump a dit que toutes les options étaient sur la table», y compris militaire, «et le gouvernement salue cette politique».

«Les actions de la Corée du Nord sont une provocation manifeste», a-t-il insisté, et «nous ne pourrons jamais tolérer cela». Interrogé sur l'éventuel déploiement de systèmes de défense anti-missiles, le représentant de l'exécutif a répondu: l'armée japonaise «prendra les mesures nécessaires, mais je ne donnerai pas de détails».

Pas d'action unilatérale

Minimisant le risque d'une action unilatérale des Etats-Unis sans demander l'avis du gouvernement nippon, M. Suga a insisté sur le fait que le Japon et les Etats-Unis étaient «en consultation étroite». Une réunion ministérielle est prévue le 17 août à Washington sur les questions de sécurité, a-t-il rappelé.

Rex Tillerson et James Mattis, secrétaire d'Etat et ministre de la Défense américains, recevront à cette occasion leurs homologues japonais Taro Kono et Itsunori Onodera, récemment nommés au sein du gouvernement remanié de Shinzo Abe.

M. Onodera a par ailleurs assuré jeudi devant la chambre basse du parlement que le Japon pourrait légalement intercepter un missile dirigé vers Guam en vertu de l'alliance américano-japonaise. Les experts doutent cependant de la capacité des Forces d'autodéfense japonaises à abattre un missile survolant le territoire japonais. (ats/nxp)