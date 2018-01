Pékin tente d'éviter une marée noire

La Chine tentait toujours mardi de limiter les fuites d'hydrocarbures d'un pétrolier iranien en feu au large de ses côtes.

Le ministère chinois des Transports a indiqué mardi à la mi-journée que le navire était toujours en proie aux flammes. Des conditions météorologiques défavorables - vents violents, pluie et hautes vagues - continuent de gêner les opérations visant à éteindre l'incendie, a-t-il précisé.

Le tanker Sanchi, avec 136'000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, a pris feu samedi soir suite à sa collision avec un navire de fret chinois. L'accident s'est produit à environ 300 kilomètres à l'est de Shanghai (est). Le pétrolier, sous pavillon panaméen, est long de 274 mètres. Si la totalité de sa cargaison se déversait dans la mer, elle provoquerait une des pires marées noires des dernières décennies, selon des experts.

«Avec le bateau en feu, la plupart de ces condensats devraient se consumer et non se répandre dans l'eau», a estimé l'association de défense de l'environnement Greenpeace dans un communiqué.

«Toutefois, si le navire coule avant la combustion totale des hydrocarbures, les opérations de nettoyage seront extrêmement compliquées.»

Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué lundi soir que des bateaux de nettoyage avaient été dépêchés sur le lieu de l'accident afin d'éviter «tout autre désastre» lié aux fuites d'hydrocarbures. Le pétrolier présente en effet «un risque d'explosion ou de naufrage, et les émanations toxiques (...) sont nocives pour le personnel de secours présent sur les lieux», a souligné le ministère des Transports.

Undoubtedly the #sanchi accident is a huge #environmental disaster but we never forget that it is a human tragedy. ????

32 crewmembers missing

#hossin_jahani_helabad and his wife were in oil tanker too. ????????#beatpollution @un environnent #cleansea #renewableenergy pic.twitter.com/gUecMB3T3q