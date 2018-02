Les Maldives, ce paradis tout sauf tranquille

Plages de sable blanc, mer turquoise, hôtels de luxe… Derrière le décor de carte postale des Maldives, les tensions – jusqu’ici étouffées par un régime de fer – qui minent cet État sunnite émergent brutalement. Une décision de justice, tombée jeudi dernier, vient en effet de troubler l’apparente tranquillité de l’archipel de l’océan Indien.

Zoom arrière: après des années d’autoritarisme, les Maldives avaient tenu leur première élection présidentielle multipartite en 2009, mais l’aventure tournait court quatre ans plus tard. Le président élu, Mohamed Nasheed, était reversé par un coup d’État. Son successeur, Abdulla Yameen, élu en 2013, est un proche de l’ancien autocrate Maumoon Abdul Gayoom. Il applique, depuis, une féroce répression contre l’opposition, notamment avec l’appui de tout l’appareil d’État, y compris de la justice.

Coup de théâtre jeudi dernier: la Cour suprême créait la surprise dans l’archipel en cassant les condamnations pour «terrorisme, corruption, détournement de fonds et trahison» de neuf prisonniers politiques. Parmi ces figures de l’opposition, l’ancien président Mohamed Nasheed, qui vit en exil au Royaume-Uni depuis 2016. La Cour a estimé que les condamnations des opposants avaient été «politiquement motivées», et elle a exigé la tenue de nouveaux procès.

Aussitôt, le régime d’Abdulla Yameen refusait d’exécuter la décision de justice, et mettait en garde «contre toute tentative de destitution et d’arrestation du président». Dans une allocution télévisée, le ministre de la Justice appelait l’armée et la police à ne pas répondre aux ordres de la Cour suprême. Samedi, le gouvernement faisait également fermer le parlement. Il faut dire que l’opposition serait en passe d’y trouver une majorité, car la Cour suprême a aussi ordonné jeudi la réintégration de douze députés démis de leurs fonctions pour avoir fait défection au parti d’Abdulla Yameen et rejoint les rangs de ses adversaires. De quoi ébranler le régime.

L’opposition est dans la rue, et Mohamed Nasheed profite de l’ouverture. Il annonce son intention de revenir au pays pour se présenter à l’élection présidentielle, agendée cette année. L’ONU, par la voix de son secrétaire général António Guterres, comme plusieurs États (la France, les États-Unis) ont appelé Malé à respecter la décision de la Cour suprême.

Peine de mort rétablie

Dernière le décor vendu par les catalogues de vacances, l’archipel est loin d’être un paradis sur terre. Du moins pour certains de ses résidents. Ces dernières années, les organisations de défense des droits humains ont beaucoup dénoncé la répression de l’opposition, au moyen d’assassinats et de disparitions, tout comme l’intimidation des médias par de nouvelles lois sur la diffamation. Les châtiments infligés aux femmes, sur la base de l’application de la charia, sont régulièrement dénoncés par des ONG. En 2014, la peine de mort a été rétablie, elle peut être infligée à des mineurs. En 2016, les critiques sur le non-respect des Maldives des droits humains ont poussé le régime à quitter le Commonwealth. (TDG)