Le volcan Mayon fait fuir des milliers de personnes

Papouasie Une petite île du Pacifique a été évacuée après le réveil d'une montagne haute de 500 mètres. Plus...

Indonésie Le volcan a démarré une éruption qui est la plus importante de cette année, détruisant les cultures de centaines d'agriculteurs. Plus...

Bali L'île connue pour ces cérémonies nuptiales et lunes de miel voit de nombreuses réservations annulées à cause du réveil du volcan du mont Agung. Plus...