Le sommet entre Trump et Kim Jong-un reporté?

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, prévu le 12 juin à Singapour, pourrait être reporté, tout en jugeant que ce dernier était «sérieux» dans sa volonté de dénucléariser son pays.

C'est la première fois que le locataire de la Maison Blanche évoque ouvertement un possible report de ce face-à-face historique dont il avait accepté le principe le 8 mars à la surprise générale après des mois de surenchère verbale avec l'homme fort de Pyongyang.

«Il est possible que ça ne marche pas pour le 12 juin», a dit M. Trump, assis dans le Bureau ovale au côté de son homologue sud-coréen Moon Jae-in. «Si la rencontre n'a pas lieu, elle aura peut-être lieu plus tard», a-t-il ajouté évoquant «certaines conditions», sans élaborer.

Today, it was my great honor to welcome President Moon Jae-in of the Republic of Korea to the @WhiteHouse !???????????????? pic.twitter.com/yvOxNiA1DM

«Nous voulons nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'ondes au sujet du contenu de ce qui sera discuté», a ensuite dit le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à la presse. Mais «nous travaillons toujours en vue du 12 juin» et «nous ferons tout notre possible pour que cette rencontre soit une réussite», a-t-il ajouté, assurant être «optimiste».

M. Moon a lui opté pour une tonalité nettement optimiste, se disant convaincu que le sommet à venir serait «couronné de succès» et que M. Trump serait l'acteur central d'un «tournant historique» sur la péninsule. Interrogé sur la réelle volonté du dirigeant nord-coréen, de près de 40 ans son cadet, de renoncer à l'arme nucléaire, le président américain a jugé que ce dernier était «très sérieux» tout en reconnaissant ne pouvoir prédire l'issue des négociations.

«Joueur de poker»

Washington exige une dénucléarisation «complète, vérifiable et irréversible» mais le Nord n'a pas véritablement dévoilé son jeu et envoyé des signaux parfois confus sur ce thème. Fait notable, M. Trump a aussi laissé pointer son mécontentement vis-à-vis du président chinois Xi Jinping dont il a par le passé loué la fermeté sur le dossier nord-coréen.

Evoquant la deuxième visite de Kim Jong-un en Chine en l'espace de quelques semaines, il a relevé une différence de ton de sa part après ce voyage à Pékin, principal allié de Pyongyang. «Les choses ont changé après cette rencontre et je ne peux pas dire que cela me rende très heureux», a-t-il expliqué. «Le président Xi est un joueur de poker de niveau mondial», a-t-il lancé, laissant entendre que le puissant dirigeant chinois jouait sur plusieurs tableaux.

Lundi, déjà, M. Trump s'était ouvertement inquiété que Pékin lâche trop de lest, trop vite. «La Chine doit continuer à être forte et étanche sur la frontière avec la Corée du Nord jusqu'à ce qu'un accord soit conclu», avait-il tweeté, évoquant une frontière devenue «bien plus poreuse récemment».

China must continue to be strong & tight on the Border of North Korea until a deal is made. The word is that recently the Border has become much more porous and more has been filtering in. I want this to happen, and North Korea to be VERY successful, but only after signing!