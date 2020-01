Le premier ministre australien reste inflexible face à la colère de la population

L’Australie attend un retour des conditions difficiles dans l’État de Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud vendredi, avec des températures de plus de 40degrés et des vents soufflant à plus de 80km/h. Pendant que le pays se prépare à affronter de nouveaux fronts d’incendie, en plus des feux qui continuent de consumer les terres, le premier ministre Scott Morrison reste imperturbable face à la colère de la population, qui ne lui pardonne pas ses multiples maladresses. «Je ne prends pas les attaques personnellement», a-t-il affirmé vendredi sur la chaîne radio 3AW.

Depuis, quelques figures du Parti libéral ont pris leurs distances avec leur chef du gouvernement. La première ministre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a exprimé son irritation face à la mauvaise gestion du chef de l’État. Andrew Constance, ministre des Transports et des Routes, a déclaré: «Il (ndlr: Scott Morrison) a eu l’accueil qu’il méritait», lorsqu’il a été hué par les habitants de Cobargo, où un père et son fils sont décédés en tentant de sauver leur propriété.

Les vacances à Hawaï en pleine crise n’ont été qu’un des nombreux faux pas de Scott Morrison, qui a multiplié les déclarations à l’emporte–pièce. N’hésitant pas à répondre aux pompiers qui se sont plaints du manque de moyens: «Ils ont choisi d’être là.»

Déconnecté de la réalité

Après des semaines de pression, le premier ministre a finalement accepté de débloquer des fonds et des renforts humains, mais de façon maladroite. L’annonce du déploiement des forces militaires et navales et la mobilisation de 3000 réservistes de l’armée a en effet été suivie, quelques heures plus tard, de la diffusion d’une vidéo célébrant l’action du gouvernement et de son chef. La publicité a provoqué un tollé dans la population. Et l’incompréhension du commissaire des Services du feu de Nouvelle-Galles du Sud, car ni lui, ni les forces armées n’avaient été informés de cette décision au préalable. Un premier ministre déconnecté de la réalité, selon un élu du Parti libéral, s’exprimant sous couvert de l’anonymat: «La meilleure chose qu’il lui reste à faire est de se taire et de laisser les gens du terrain agir.»

En 2019, Scott Morrison avait clamé: «Je crois aux miracles», au terme d’une campagne «à la Donald Trump» qui ne donnait guère de chances à ce fervent pentecôtiste. Aujourd’hui, face au front des critiques, il reste intraitable. Malgré les températures exceptionnellement hautes et la sécheresse, il maintient que l’Australie traverse une période d’incendies de brousse comme elle en a l’habitude. Même s’il reconnaît leur étendue, il reste opposé à la réduction des gaz à effets de serre et continue de soutenir le lobby des mines et du charbon.

Le retour de sa rivale

Son inflexibilité permet le retour sur scène de Julie Bishop, l’ancienne rivale de Scott Morrison au poste de leader du Parti libéral et ancienne ministre des Affaires étrangères. Elle s’est imposée avec un discours tranché en faveur d’une action pour le climat sur 9News: «L’Australie doit mettre en avant une politique cohérente en matière d’énergie et elle doit défendre une approche nationale face au changement climatique afin de participer à l’effort global.»

L’autorité du premier ministre est si fortement diminuée que le retour de la politicienne pourrait sauver le Parti libéral lors des prochaines élections dans deux ans.