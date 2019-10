Le fait divers qui a enflammé Hong Kong

Tout a commencé par un meurtre. Quand Chan Tong-kaia tué sa petite amie, il ne se doutait pas qu’il allait déclencher la plus grave crise politique jamais rencontrée à Hong Kong depuis la rétrocession en 1997 de l’ex-colonie britannique à la Chine. Ce mercredi, le gouvernement a officiellement retiré le projet de loi d’extradition qui a provoqué l’immense mouvement de protestation toujours en cours. Mais l’annonce tant attendue de Carrie Lam, la cheffe de l’Exécutif, a été éclipsée par la remise en liberté de Chan Tong-kai, condamné à 2 ans et demi de prison pour malversation après avoir avoué son crime… Qui est donc cet homme de 20 ans par qui le chaos est arrivé?

Retour en février 2018. Chan Tong-kai et sa fiancée Poon Hiu-wing s’envolent pour des vacances à Taïwan. Poon lui avoue alors qu’elle est enceinte de son ex-copain. L’idylle vire au drame. Chan rentre seul. Le corps de sa petite amie de 20 ans est retrouvé peu de temps après à Taipei, la capitale des îles. Le jeune homme est arrêté en mars par la police hongkongaise. Il reconnaît les faits avant d’être condamné à 2 ans et demi de prison, non pas pour meurtre, mais pour avoir volé des biens appartenant à son amie. En effet, impossible de le juger pour un crime commis sur le sol taïwanais. Faute de traité d’extradition entre les deux pays, pas moyen de le renvoyer à Taïwan. Pékin ne reconnaît pas l’existence des autorités judiciaires taïwanaises.

Combler un vide juridique

En février 2019, le Bureau de la sécurité de Hong Kong propose de réviser le régime d’extradition. Le dossier de Chan Tong-kai – qui purge sa peine – atterrit sur le bureau de Carrie Lam. Son cas est exemplaire. Taïwan veut le récupérer? C’est l’occasion rêvée pour mettre sur pied un projet de loi sur les extraditions vers des États ou des territoires avec lesquels Hong Kong n’a pas d’accord (notamment la Chine continentale, Macao et Taïwan). La chose est entendue, le projet de loi censé combler un vide juridique sera soumis le 12 juin à l’examen du Conseil législatif.

Hong Kong est une région semi-autonome régie par le principe «un pays, deux systèmes» prévu pour durer jusqu’en 2047 en vertu d’un accord avec les Britanniques en vue de la rétrocession. Administrativement, la mégapole appartient à la Chine, mais elle dispose de son propre système juridique et politique, bien plus libéral que celui de Pékin. Ce projet de loi permettrait le transfert vers la Chine de n’importe quelle personne considérée comme «dissidente» par les autorités chinoises. Inacceptable pour les Hongkongais qui manifestent depuis le début du mois de juin. Dans ce contexte explosif, la libération de Chang Tong-kai, qui a bénéficié d’une remise de peine, tombe plutôt mal pour Carrie Lam. Prêt à se rendre

Il y a une semaine, Chan Tong-kai annonce son intention de se rendre aux autorités taïwanaises «pour faire face au procès et purger ma peine». Une solution qui, somme toute, arrangerait tout le monde. Ou presque. Pas question qu’il soit admis sur le territoire au titre de simple visiteur, a aussitôt rétorqué la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen. Mardi, Taipei a demandé l’autorisation d’envoyer des policiers à Hong Kong pour aller le chercher, histoire qu’il ne disparaisse pas dans la nature. Refusé. «Totalement inacceptable!» a répondu le gouvernement de Carrie Lam, qui cherche une solution à ce nouveau casse-tête sans froisser Pékin. Comment Taïwan, considéré comme une «juridiction non compétente», ose quémander une coopération judiciaire! Taipei doit se débrouiller seul et accueillir Chan Tong-kai en «homme libre», précise le communiqué officiel. «Notre nation ne sera pas dupée par la Chine», a déclaré au «Taipei Times» le premier ministre taïwanais, Su Tseng-chang, pour qui Pékin voudrait envoyer Chan à Taïwan pour justifier le retrait de sa loi d’extradition.

Le jeune homme ayant purgé sa peine, il a été remis en liberté et, à moins d’un nouveau rebondissement, il devrait rester à Hong Kong. Face aux centaines de caméras qui l’attendaient à sa sortie de prison, Chan Tong-kai s’est incliné avant de présenter ses excuses pour «la faute irréparable» qu’il avait commise. «Le gouvernement n’a pas le droit de lui imposer des mesures obligatoires», a déclaré le secrétaire à la Sécurité, John Leea, exhortant Taïwan à ne pas faire obstacle pour permettre à Chan Tong-kai de se rendre. «Si la justice n’est pas rendue, Taïwan doit en assumer toutes les responsabilités», a-t-il ajouté.

Sur un siège éjectable

Quant à Carrie Lam, elle n’est pas sortie de l’auberge. Hormis ce nouveau casse-tête juridique, la cheffe de l’Exécutif cristallise la colère des protestataires, dont la plupart réclament sa démission. Et les tensions s’exacerbent malgré le retrait de son projet de loi controversé. Les revendications des manifestants se sont élargies pour inclure une enquête indépendante sur l’utilisation par la police de tactiques violentes à leur encontre, l’amnistie de toutes les personnes arrêtées et une réforme démocratique. Cerise sur le gâteau, Pékin, qui offrait un soutien total à la dirigeante, prévoit de s’en débarrasser, rapportait mercredi le «Financial Times». Selon le quotidien britannique, qui cite des personnes informées des délibérations en cours, les autorités centrales élaboreraient un plan pour la remplacer par un chef de l’Exécutif «par intérim».