Le duel indo-pakistanais encourage Kim Jong-un

Surprise! Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un est à nouveau d’actualité (lire ci-dessous). La rencontre doit avoir lieu le 12 juin à Singapour, vingt ans après l’éclatement d’une autre crise atomique. En effet, le 28 mai 1998 à 15 h 16, Muhammad Arshad, directeur scientifique à la Commission pakistanaise à l’énergie atomique, s’exclamait «Loué soit Allah!» et appuyait sur le bouton nucléaire. Cinq engins explosaient dans le désert du Baloutchistan. Dix-sept jours plus tôt, l’Inde avait testé deux bombes atomiques et une bombe thermonucléaire près de Pokhran, dans le nord du pays. La nucléarisation de l’Asie du Sud devenait réalité. Quelles leçons des pays comme la Corée du Nord ou même l’Iran peuvent-ils tirer de cet épisode? Doivent-ils vraiment craindre l’ire de la communauté internationale?

Le traitement dont ont bénéficié l’Inde et le Pakistan met en lumière un dangereux précédent dans le contexte des négociations avec la Corée du Nord: deux pays non-signataires du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), qui ont persisté dans leur programme atomique, ont finalement obtenu l’aide de la communauté internationale au lieu d’être sanctionnés. Dans l’espoir, évidemment, de stabiliser à nouveau la région.

Avec quels résultats? Si la dissuasion nucléaire a empêché un conflit majeur, elle n’a pas fait progresser le dialogue, qui bute sur le Cachemire, dont les deux pays se disputent la souveraineté. Pire, les services secrets pakistanais ont profité de la dissuasion pour intensifier leur soutien aux organisations djihadistes anti-indiennes installées au Pakistan: Islamabad n’a pas à craindre que l’Inde pénètre sur son territoire pour attaquer ces groupes, car cela risquerait de déclencher une escalade. C’est ainsi qu’en novembre 2008, dix terroristes du Lashkar-e-Toiba ont abattu 165 personnes à Bombay. Le processus de paix ne s’en est jamais remis. L’Inde exige que les commanditaires soient condamnés, mais Islamabad rétorque qu’ils ne sont pas Pakistanais…

Traitement spécial

Dans ce contexte, les deux pays se livrent à une course aux armes nucléaires. «Le seuil à franchir pour qu’une guerre nucléaire éclate ne cesse de baisser», s’inquiète George Perkovich, auteur de «India’s Nuclear Bomb». Pourtant, l’Occident appuie le programme de l’Inde. En 1998, la France officialise un dialogue stratégique avec Delhi qui aboutit à la signature d’un accord de coopération sur le nucléaire civil en 2008. Les États-Unis font de même quelques mois plus tard. À Washington comme à Paris, on veut encourager la montée en puissance de l’Inde pour contrer l’influence chinoise en Asie.

Le Pakistan, lui, a poursuivi le partenariat nucléaire signé avec la Chine en 1986. Il dispose de quatre réacteurs civils chinois et deux autres sont en construction. Le pays a augmenté le nombre de ses têtes nucléaires et en détiendrait environ 130.

Du coup, l’Inde et le Pakistan jouissent d’un traitement spécial. Le TNP réserve les applications civiles de l’énergie nucléaire aux États non dotés de l’arme atomique et à ceux qui ont effectué des essais de tirs nucléaires avant 1967. Delhi et Islamabad ne remplissent pas les critères du traité, qu’ils n’ont d’ailleurs pas signé. Pourtant, ils reçoivent de la technologie et des matières fissiles.

Failles du système

L’Inde a pu coopérer avec l’Occident dans le nucléaire civil en s’engageant à séparer ses installations civiles et militaires et à ouvrir ses sites civils à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Elle veut montrer qu’elle ne détourne pas des applications pacifiques à des fins militaires. Mais des observateurs dénoncent la légèreté de l’accord conclu entre Delhi et l’AIEA en 2009.

John Carlson, ancien directeur du Bureau australien de non-prolifération, estime dans un article publié par la Harvard Kennedy School que «l’accord donne la possibilité de déplacer du matériel nucléaire placé sous contrôle de l’AIEA vers le programme nucléaire stratégique». En clair, la séparation entre installations civiles et militaires n’existe pas, et l’Inde peut détourner des applications pacifiques. Voilà qui doit sans doute inciter Kim Jong-un à tenir bon.

