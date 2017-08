Le bilan du séisme s'alourdit

Le bilan du séisme de magnitude 6,5 qui a frappé mardi la province chinoise du Sichuan s'est alourdi à 20 morts, selon des chiffres diffusés jeudi, tandis que les secouristes continuaient de rechercher victimes et rescapés dans une zone montagneuse et isolée. Les autorités du district de Jiuzhaigou, où se situe l'épicentre, faisaient par ailleurs état jeudi de 431 blessés, dont 18 grièvement. Un Français de 18 ans et une Canadienne figurent parmi les blessés.

Le tremblement de terre est survenu dans une zone en haute altitude et difficile d'accès du plateau tibétain, où se trouve la réserve de Jiuzhaigou --l'un des parcs naturels les plus réputés du pays, connu pour la beauté de ses lacs turquoise et très fréquenté durant l'été.

Près de 50'000 touristes évacués

Quelque 50'000 touristes ont été évacués de la zone sinistrée, dont 126 ressortissants étrangers, ainsi que plus de 9000 résidents locaux --principalement issus des minorités ethniques tibétaine et Qiang, a précisé jeudi l'agence étatique Chine nouvelle. Parmi les 20 personnes décédées, figuraient six touristes chinois, deux résidents et une douzaine de victimes dont l'identité restait non déterminée, d'après les autorités du district.

Les opérations de secours se poursuivaient dans la région, à grand renfort de dizaines de camions militaires, tandis que des rescapés s'abritaient sous les tentes bleues de camps de fortune par crainte de répliques, selon des journalistes de l'AFP présents sur place.

Des touristes coincés au bord d'un lac?

Les secouristes restaient déployés à la recherche de survivants et de victimes, d'après l'administration des pompiers du Sichuan, selon qui 16 touristes pourraient s'être retrouvés isolés au bord d'un lac à l'intérieur de la réserve naturelle.

Secouriste vêtu d'un pantalon de jogging rouge, Yang Yongzhi appartient aux équipes de recherche ayant été contraintes de rebrousser chemin mercredi soir en raison de glissement de terrain coupant l'accès de certaines vallées. «Nous avons fait une nouvelle tentative ce matin», a confié M. Yang à l'AFP. «Nous sommes chargés de vérifier s'il n'y a pas des personnes coincées là-bas. Nous serons les premiers secouristes à arriver sur place». (afp/nxp)