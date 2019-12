Le bébé orang-outan caché retourne dans la nature

Un bébé orang-outan qu'un trafiquant d'animaux avait essayé de faire sortir de Bali en mars en le cachant, drogué, dans une valise, va être relâché dans la nature.

Le trafiquant, Andreï Zhestkov, un Russe âgé de 27 ans, avait été interpellé à l'aéroport de Denpasar avant d'embarquer pour la Russie. Les agents avaient découvert dans sa valise un orang-outan mâle de deux ans, profondément endormi dans un panier en rotin, ainsi que deux geckos et cinq lézards vivants. L'homme, condamné en juillet à un an de prison, semblait s'être préparé comme s'il transportait un bébé car il avait avec lui du lait pour enfants et des couvertures.

Bon Bon ira à Sumatra

Lundi, les autorités de protection de l'environnement à Bali ont préparé une grande assiette de fruits pour le jeune orang-outan, surnommé Bon Bon, avant son déménagement à Sumatra dans l'un des deux seuls endroits où l'espèce en danger d'extinction vit dans la nature.

Ketut Diandika, qui s'est occupé du bébé primate, avoue une certaine tristesse d'être séparé de son protégé. «Je veux que Bon Bon reste ici pour que je puisse encore prendre soin de lui», a-t-il déclaré.

Les forêts tropicales de l'archipel d'Asie du Sud-Est abritent un niveau de biodiversité parmi les plus élevés du monde, mais constituent aussi un terrain de chasse pour le trafic d'animaux.

Dans une affaire distincte, des responsables de la province de Riau à Sumatra ont annoncé ce week-end avoir arrêté deux hommes accusés d'appartenir à un réseau international qui tentaient de faire entrer clandestinement quatre lionceaux et un bébé léopard d'Afrique, ainsi que des dizaines de tortues. (afp/nxp)