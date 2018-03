Le Sri Lanka lève l'état d'urgence

Le président du Sri Lanka Maithripala Sirisena a dit dimanche qu'il avait levé l'état d'urgence. Ce dernier avait été imposé dans tout le pays le 6 mars à la suite d'affrontements entre bouddhistes et musulmans. Deux personnes ont perdu la vie au cours de ces violences, plus de 20 mosquées et des centaines de maisons appartenant à des musulmans ont été endommagées.

«Après avoir évalué la situation en matière de sécurité publique, j'ai donné l'ordre de lever l'état d'urgence (...)», a dit le chef de l'Etat sur son compte Twitter. L'état d'urgence avait été instauré pour endiguer les violences communautaires, notamment dans le district de Kandy, situé dans le centre du pays.

Vives tensions

Les tensions ont été vives entre les deux communautés au cours de l'année écoulée.

Certains extrémistes bouddhistes accusent les musulmans de forcer les gens à se convertir à l'islam et de vandaliser les sites archéologiques bouddhistes. D'autres protestent également contre la présence des chercheurs d'asile musulmans Rohingya qui ont fui une Birmanie à majorité bouddhiste.