La police utilise le big data pour arrêter des opposants

L'intelligence artificielle au service de la surveillance policière en Chine. La police utilise un algorithme pour procéder à des arrestations préventives dans la région troublée du Xinjiang, dans l'extrême ouest du pays. C'est ce qu'affirme mardi l'association Human Rights Watch (HRW).

For the first time, @hrw can demonstrate that China’s use of big data and predictive policing blatantly violates privacy rights AND enables officials to arbitrarily detain people https://t.co/AjK9BcklAz pic.twitter.com/alHBEahOeH