La Russie joue les intermédiaires entre les talibans et Kaboul

«Assalamu alaykum!» Dès le début de leur première rencontre officielle en public, vendredi matin dans un grand hôtel de Moscou, talibans et officiels de Kaboul se sont échangé de chaleureuses «salutations de paix». Avec des sourires détendus, mais sans poignées de main. Cordial et prudent, le ton était donné pour «un dialogue constructif», comme l’a souhaité d’emblée, droit et sec dans son costume gris parmi les tenues afghanes, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères et chef d’orchestre de ces consultations. Avec un objectif clair pour la Russie, quarante ans après l’invasion soviétique: jouer un rôle actif dans le lancement d’un dialogue entre Kaboul et talibans en vue de la pacification du vieux conflit afghan.

Les discussions autour de la vaste table blanche du luxueux Hôtel Président, propriété du Kremlin, se sont poursuivies à huis clos. Elles ont été brèves. Deux heures plus tard, autour des représentants des pays voisins invités (de la Chine à l’Iran en passant par le Pakistan), les délégations sont sorties tout sourire. «Bonne rencontre! Nous, force de libération du pays, avons pu faire entendre notre position. Les Russes ont un rôle influent: le résultat, c’est cette première conférence!» s’est réjoui Sohail Shaheen, porte-parole de la faction modérée des talibans, qui possède une représentation au Qatar.

Les désaccords ressurgissent

À quelques mètres de lui, dans le hall de l’hôtel, Azizullah Din Mohammad, chef de la délégation de l’organisme gouvernemental mandaté par Kaboul, se disait pareillement «satisfait»: «Nous étions tous assis autour d’une même table! Nous voulons désormais des discussions directes. C’est ce à quoi pousse la Russie.» C’est aussi là que les désaccords ressurgissent.

«Ici, chacun s’est exprimé mais ce n’était pas une négociation. La première étape avant tout contact direct avec le gouvernement, c’est le retrait des États-Unis. Nous l’avons dit au représentant américain aujourd’hui», a confié Sohail Shaheen, racontant l’interpellation avec le premier secrétaire de l’ambassade américaine à Moscou, venu «en observateur» attentif et muet pendant la rencontre, mais vu ensuite au bar de l’hôtel avec la délégation de Kaboul.

Tous se connaissent

«Nous proposons depuis longtemps aux talibans des discussions directes. Nous nous connaissons tous!» a pour sa part répété Abdul Kochai, l’ambassadeur afghan à Moscou. Toutefois, pour ne pas froisser ses soutiens à Washington, le gouvernement avait choisi de ne pas envoyer des membres de sa propre administration et avait préféré dépêcher des représentants du Haut Conseil de la paix, un organisme censé favoriser le dialogue national. Et l’ambassadeur de tempérer le rôle de cette conférence et de Moscou. «Je doute que la Russie puisse faire davantage que les États-Unis», glisse-t-il dans un regard ironique.

Dans son nouveau rôle d’intermédiaire, le Kremlin a néanmoins réussi un bon coup avec cette conférence. «Après ses succès diplomatiques au Moyen-Orient, il veut peser en Afghanistan. D’autant plus que, depuis l’occupation soviétique, il a gardé de bons contacts locaux», rappelle un haut diplomate européen à Moscou, dans une allusion aux armes que les Russes sont soupçonnés de fournir aux talibans.

«Mais le rôle de Moscou dépend avant tout de ce que décidera Washington», prévient Andreï Kortounov, directeur du think tank Russian Council. «Tous deux partagent une même crainte: que les talibans servent de base aux terroristes islamistes. Pour le moment, avec cette conférence, la Russie envoie un message aux puissances régionales et à l’Occident: elle ne restera pas un simple spectateur.» (TDG)