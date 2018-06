La Nouvelle-Zélande attend le bébé de sa première ministre

Le compte à rebours a commencé. La dirigeante néozélandaise peut accoucher d’un jour à l’autre de son premier enfant, le terme de sa grossesse étant fixé au 17 juin. La première ministre, membre du parti travailliste, admet bien être un peu nerveuse, mais elle a plaisanté: «Je peux toujours bouger. Nous allons bien, merci!» Jacinda Ardern promet de rester en poste jusqu’aux premières contractions, même si l’accouchement devait se faire attendre. À moins de dix jours de l’échéance, les caméras continuent à la suivre lors de ses visites dans la communauté. Récemment, elle a rencontré les éleveurs de bétail à Southland sur l’île Sud de la Nouvelle-Zélande, bien loin de l’hôpital d’Auckland, où elle doit accoucher. Le 15 juin, elle a prévu une visite de la plus grande expo agricole de l’hémisphère Sud, à Hamilton dans la province de Waikato.

Répondre à l’imprévu

Jacinda Ardern n’est que la seconde dirigeante de l’histoire moderne à accoucher dans l’exercice de ses fonctions. La pionnière avait été Benazir Bhutto, la défunte première ministre du Pakistan ayant donné naissance à une fille en 1990. Aux antipodes, le gouvernement néo-zélandais a publié un plan maternité inédit, comme il livrerait les détails d’un déploiement de forces avec une liste de plans B, dans l’hypothèse par exemple où la cheffe du gouvernement ne serait pas à Auckland, mais sur la route au moment de l’accouchement. À l’instant où elle passera les portes de l’hôpital, le vice-premier ministre Winston Peters prendra les rênes du pouvoir ad interim pour assurer les affaires courantes durant 6 semaines de congé maternité. La future mère continuera toutefois à exercer son autorité dans les décisions d’importance.

Au terme de son congé, Jacinda Ardern reprendra l’entier de ses charges officielles. Son compagnon Clarke Gayford, animateur d’une émission télévisée sur la pêche, prendra la relève au pied du berceau, prêt à assumer son rôle d’homme au foyer. «Je vais en profiter pour agrandir ma terrasse en bois», a-t-il annoncé. Il sera difficile de trouver le temps de manier le marteau entre les biberons et les siestes. Le présentateur TV qui l’interrogeait, a réagi: «Vous êtes un rêveur.»

Déjà fin septembre, un engagement officiel à New York est au calendrier. Accompagnée du bébé et du papa, la cheffe d’État sera attendue pour un discours à l’assemblée générale des Nations Unies. Auparavant, les nouveaux parents ont promis de présenter le nouveau-né à la sortie de l’hôpital avant de se retirer dans leur sphère privée. Ils n’ont encore rien révélé du sexe de l’enfant et restent indécis sur le prénom. Clarke Gayford insiste: «Il aura sans doute le nez de ma famille. J’espère qu’il aura la force de travail et la volonté de sa mère.» Puis, Madame la première ministre accordera une série d’interviews juste avant la reprise de ses fonctions.

Une enfance atypique

Elle reconnaît que le quotidien de son enfant sera atypique. Des dispositions de sécurité l’entourant sont actuellement mises en place. Pour faire face, elle compte non seulement sur l’accompagnement de son entourage, mais aussi sur le soutien de ses compatriotes.

Elle a commenté avec son sourire habituel: «Nous élèverons cet enfant ensemble». Le bébé l’accompagnera lors de ses déplacements avec la bénédiction de ses hôtes. «Les nations du Pacifiques sont très sensibles aux enfants. Elles m’ont déjà assuré d’un accueil chaleureux. Ce sera un enfant international! Je ne suis pas la première femme qui multiplie les tâches. Je dois être la première ministre. C’est ma responsabilité. Je n’ai donc pas de sentiment de culpabilité concernant un choix à faire.» (TDG)