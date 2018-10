La France et l’Europe jouent leur avenir en Nouvelle-Calédonie

Voilà un référendum qui passe quasi inaperçu en France métropolitaine. Pourtant, il est d’une importance cruciale. Et pas seulement pour Paris! Ce dimanche, 175 000 électrices et électeurs de la Nouvelle-Calédonie décideront si leur archipel du Pacifique restera dans le giron français, avec son statut particulier, ou s’il accédera à l’indépendance. Avec en toile de fond, un puissant voisin, la Chine, et une richesse naturelle, le nickel, qui intéresse… la Suisse.

Analyste en relations internationales et consultant chez Vae Solis Corporate, à Paris, Bastien Vandendyck a vécu en Nouvelle-Calédonie et est l’auteur d’une étude sur le processus d’indépendance de l’archipel. Il s’étonne de ce manque d’intérêt: «L’enjeu géopolitique de ce référendum est majeur: il se déroule dans une région du monde qui est un lieu d’affrontement stratégique direct entre la Chine et les États-Unis. Une région aux équilibres très fragiles.»

Enjeu crucial pour la France, tout d’abord. Notre voisin possède le domaine maritime le plus important du monde, juste après celui des États-Unis. Or, 13% de la zone économique exclusive (ZEE) – l’espace maritime où s’exerce la souveraineté d’un État – de la France est située au large de la Nouvelle-Calédonie. L’archipel est aussi le premier port militaire français dans le Pacifique.

Avec la perte d’un atout maître de sa marine nationale et 13% de ZEE en moins, l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie ne sera donc pas indolore pour Paris ni même pour Bruxelles, l’Union européenne perdant ainsi sa tête de pont dans ce Pacifique devenu le centre de la mondialisation.

Le géant suisse Glencore

Enjeu important également pour la Suisse, car les intérêts helvétiques sont loin d’être anecdotiques en Nouvelle-Calédonie. Ils sont présents dans ce qui constitue la grande richesse de l’archipel: le nickel. Le groupe anglo-suisse Glencore, basé à Baar (Zoug), est l’un des principaux acteurs du complexe industriel de Koniambo Nickel, présenté comme l’eldorado minier de la province Nord en Nouvelle-Calédonie. Glencore est l’associé minoritaire de la SMSP (Société Minière du Sud Pacifique), qui est en main des indépendantistes kanaks, descendants des populations autochtones mélanésiennes. Son PDG d’origine vietnamienne, André Dang Van Nha, n’a jamais caché ses sympathies indépendantistes. En cas d’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, la multinationale suisse serait donc bien placée. Toutefois, la victoire du non ne lui porterait pas pour autant préjudice.

Le groupe zougois – spécialisé dans le courtage, le négoce et l’extraction des matières premières – a investi 576 millions de francs dans la construction de Koniambo Nickel, qui se révèle être l’un des sites miniers les plus prometteurs de la planète; son nickel, de très bonne qualité, est particulièrement recherché, notamment par l’industrie chinoise.

L’orbite de Pékin

La Chine reste dans les préoccupations, mais aussi les espoirs, de tous les acteurs politiques et économiques. En cas d’indépendance, l’archipel ne tomberait-il pas dans l’orbite de Pékin? Bastien Vandendyck note que la deuxième puissance mondiale tient déjà un rôle prépondérant dans nombre d’îles du Pacifique. Face à ce géant, que pèserait la Nouvelle-Calédonie indépendante? Dans ses discours, le leader indépendantiste Rock Wamyatan déclare compter sur une organisation régionale regroupant toutes les îles mélanésiennes pour entamer directement des pourparlers avec Pékin. Sera-ce suffisant pour défendre les intérêts de l’archipel face au géant asiatique?

Un non ne ferait pas disparaître le projet indépendantiste

Ce référendum est prévu par les accords de Matignon-Oudinot (1988) et de Nouméa (1998), conclus entre le gouvernement français, les dirigeants indépendantistes et anti-indépendantistes à la suite du massacre de la grotte d’Ouvéa, une prise d’otages qui a mal tourné, causant la mort de 21 personnes.

D’ores et déjà, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un régime tout à fait particulier, qui relèverait plutôt d’une forme de fédéralisme. L’archipel dispose d’un gouvernement, d’un parlement et même d’un Sénat coutumier. Fait unique dans le système centralisé français, il est reconnu une citoyenneté néocalédonienne – apte au droit de vote sur l’archipel – distincte de la citoyenneté française.

Une liste électorale spéciale a été élaborée d’entente entre le gouvernement français, les responsables indépendantistes et anti-indépendantistes. Le corps électoral a été fixé à environ 175 000 personnes.

Selon Bastien Vandendyck, «les sondages et les rapports de force politiques au sein des trois provinces – îles Loyauté, Nord et Sud, la plus importante avec la capitale, Nouméa – indiquent un rejet de l’indépendance, avec des rapports 57%-43%, voire 65%-35%. Toutefois, il faut se méfier de ces estimations. D’ordinaire, les Kanaks, notamment les jeunes, sont peu nombreux à voter. Mais pour un enjeu de cette ampleur, ils vont peut-être se mobiliser, ce qui renforcerait le camp du oui à l’indépendance». Si le non l’emporte, tout ne sera pas terminé pour autant. Les accords de Matignon et Nouméa prévoient la possibilité de deux autres référendums, sans limite dans le temps, à la condition que les deux tiers du Congrès (parlement néocalédonien) en fassent la demande au Conseil d’État, plus haute juridiction administrative de la France.

