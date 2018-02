La Corée du Nord, déjà victorieuse aux «Jeux de la paix»

Elle n’y aura qu’une douzaine d’athlètes, une chance quasi nulle d’y remporter la moindre médaille, mais la Corée du Nord a-t-elle d’ores et déjà réussi ses Jeux olympiques? Pyongyang vient en tout cas de signer une jolie victoire diplomatique après l’annonce, mercredi, de la présence de Kim Yo-jong, la sœur du leader suprême Kim Jong-un, à la cérémonie d’ouverture des JO de PyeongChang, vendredi en Corée du Sud. Un événement qui réunira de grands dirigeants, dont les représentants des ennemis de la Corée du Nord, le vice-président américain, Mike Pence, et le premier ministre japonais, Shinzo Abe. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du réchauffement amorcé depuis le début de l’année entre les deux Corées.

«Pour la première fois de l’histoire, un membre de la dynastie des Kim va se rendre en Corée du Sud. Le symbole est évidemment très fort», relève Juliette Morillot, historienne et coauteure de l’ouvrage Le monde selon Kim Jong-un, Guerre ou paix? (Éd. Robert Laffont) , qui paraît ce jeudi. «Kim Yo-jong n’est pas seulement la sœur du leader suprême, elle occupe de hautes fonctions, au sein du Parti des travailleurs et du Département de l’agitation et de la propagande. Elle sera en outre accompagnée de Kim Yong-nam, le président de l’Assemblée populaire suprême et de facto chef de l’État. Le fait est d’autant plus marquant que Kim Yo-jong est sous sanctions internationales de l’ONU, tout comme un autre membre de la délégation annoncée, Choe Hwi, chef du Département de l’agitation et de la propagande. Il faudra des exemptions express pour permettre leur venue, c’est un tour de force.»

Guerre à distance

Depuis l’annonce, à Nouvel-An, de sa volonté de renouer le dialogue avec le Sud, le régime de Pyongyang ne cesse de marquer des points dans la guerre à distance qui l’oppose aux États-Unis. Alors que Mike Pence sera aux JO avec un message condamnant le programme nucléaire nord-coréen, Kim Jong-un, en adoptant l’attitude de la pacification avec le Sud, piège Washington, condamné à endosser le rôle de celui qui entrave la réconciliation. Mike Pence a d’ailleurs déclaré mercredi que «les États-Unis ne permettront pas à la propagande de la Corée du Nord de prendre en otage le message et l’image des Jeux olympiques», en annonçant au passage un nouveau train de sanctions économiques, «les plus dures jamais prises». «De toute évidence, les États-Unis sont gênés par l’attitude nord-coréenne, poursuit Juliette Morillot. Kim Jong-un se montre très malin, car il axe sa politique sur une valeur qui parle aux deux Corées: il flatte le «han», un mot que l’on peut traduire par rancœur nationale, partagée tant au Sud qu’au Nord. Le «han» exprime la souffrance des populations de ne pas se sentir maîtres de leur destin, mais au contraire au centre d’un jeu qui les dépasse, celui que mènent les grandes puissances à leurs dépens. Pyongyang sait donc très bien en jouer.» Par ailleurs, les États-Unis se prennent eux-mêmes au piège de leur propre attitude belliqueuse, selon l’experte. «Il est symptomatique que l’administration Trump ne soit toujours pas parvenue à nommer un ambassadeur à Séoul. Pressenti, un proche du président, Victor Cha, qui a pourtant le profil d’un faucon, a refusé le poste, n’assumant pas la ligne va-t-en-guerre de Trump.»

Drapeau commun

Jusque dans le folklore, la Corée du Nord pose son empreinte sur ces «Jeux de la paix», envoyant artistes et pom-pom girls sur place. Symbole fort, c’est sous un drapeau commun que défileront les sportifs coréens à la cérémonie d’ouverture, tandis que l’équipe de hockey féminine sera composée de joueuses du Nord et du Sud. La veille, Pyongyang aura pris soin de mettre en scène ses propres performances, puisque 13 000 soldats doivent participer à un autre défilé, militaire cette fois, dans les rues de la capitale. «Cette date du 8 février, veille de l’ouverture des JO, ne doit rien au hasard: ce jour de célébration du 70e anniversaire de l’armée nord-coréenne a été sciemment avancé, la vraie date tombant en avril. Il s’agit bien sûr pour le régime nord-coréen de faire l’éloge de sa force, militaire et sportive, dans un message qui s’adresse tant à la nation qu’à l’extérieur», commente encore Juliette Morillot.

En Corée du Sud, tout le monde ne voit pas forcément d’un bon œil le jeu de séduction nord-coréen. Selon un sondage, 72% de la population dit ne guère apprécier la participation conjointe des athlètes aux Jeux. Rebaptisant la compétition de «JO de Pyongyang», des centaines de Sud-Coréens ont accueilli avec des slogans hostiles, mardi, les artistes arrivés du Nord. Mais les images ne disent pas tout. «La population sud-coréenne est partagée sur la question du rapprochement, la fracture est grosso modo générationnelle. Les plus âgés, les plus conservateurs, se méfient; les jeunes se montrent plus ouverts, mais aussi indifférents. Le Nord leur est devenu un pays étranger.»

(TDG)